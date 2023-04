Bittere Niederlage gegen Denklingen

Von: Dieter Metzler

Unterpfaffenhofen hatte gute Momente, ging am Ende aber als Verlierer vom Platz. © weber

Die Luft in der Bezirksliga wird spürbar dünner für den SC Unterpfaffenhofen.

Germering – Die Mannschaft von Trainer Franco Simon versäumte es, nach dem Auswärts-Punktgewinn beim Tabellenzweiten Haidhausen nun im Heimspiel gegen den VfL Denklingen erfolgreich nachzulegen. Am Ende der 90 Minuten hatten sich die Upfer Buam in dem Sechs-Punkte-Spiel vor 60 Zuschauern mit einer 1:2-Niederlage abzufinden. „Es ist wirklich schade, dass wir gegen untere Mannschaften einfach nicht punkten können, so wie gegen die oberen in der Tabelle“, meinte nach dem Spiel Sportdirektor Jürgen Kapfer enttäuscht. „Die Mannschaft belohnt sich einfach nicht. Die ganze Mühe ist leider mal wieder umsonst.“

So erspielten sich die Unterpfaffenhofener die ersten dicken Torchancen und hätten in der Anfangsphase die Führung verdient gehabt. Nach einem Abseitstor in der ersten Minute vergaben Konrad Wanderer und Kevin Jurinek eine Doppelchance. Danach hatte der SCU allerdings Glück, als Torhüter Mahir Halilovic das torlose Remis mit einer Fußabwehr in die Pause retten konnte.

Nach dem Wiederanpfiff erzielten die Gäste das 1:0 durch Hannes Rambach (52.). Und es kam noch schlimmer für die Upfer Baum. Simon Ried erzielte mit einem Freistoß aus 20 Metern das 2:0 (70.). Hoffnung keimte auf, als zwei Minuten später Sandro Perez den 1:2-Anschlusstreffer erzielen konnte. Gegen eine Punkteteilung hatte aber letztlich die Querstange des Tores etwas, als Stefan Stojancevic nach einem Eckball in der Nachspielzeit mit einem Kopfball nur das Aluminium traf.

„Wir hatten uns so viel vorgenommen“, sagte Franco Simon. Aber seine Elf habe einfach zu wenige Torchancen kreiert. „Auch wenn das Spiel kein Leckerbissen war, hätten wir den Platz nicht als Verlierer verlassen müssen.“ Während sich Denklingen aus der Abstiegszone verabschieden konnte, hängen die Upfer Buam mitten drin im Abstiegskampf.