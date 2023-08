Nächster Brucker Verein ohne Team - Der BVTA meldet seine Mannschaft ab

Von: Dieter Metzler

Willkommen in der neuen Heimat: West-Präsident Andreas May übergibt die Schlüssel des Vereinsheims an BVTA-Präsident Arslan Koc. © Dieter Metzler

Eine neue Heimat haben die Fußballer des BVTA Fürstenfeldbruck jetzt– eine spielfähige Mannschaft allerdings nicht mehr.

Fürstenfeldbruck – Eine Woche vor dem Saisonstart und keine Woche, nachdem der SC Fürstenfeldbruck seine Mannschaften abgemeldet hatte, musste nun auch der Beistandsverein türkischer Arbeitnehmer sein A-Klassen-Team vom Spielbetrieb zurückziehen. Der Vereinsvorsitzende Arslan Koc hatte vergeblich versucht, bis zum Saisonstart eine schlagkräftige Mannschaft auf die Beine zu stellen. „Mehr als neun Spieler habe ich nicht zusammenbekommen“, sagte er. „Das ist definitiv zu wenig, um in der Klasse erfolgreich mitspielen zu können.“ Wie schon der VSST Günzlhofen werden jetzt auch die Kreisstadt-Türken einen Neustart in der C-Klasse versuchen – allerdings erst in der nächsten Saison.

Der Rückzug kommt in einer Zeit eigentlich guter Nachrichten. Erst vor wenigen Tagen hatte der BVTA das Sportgelände des TSV West an der Cerveteristraße offiziell übernommen und mit der Stadt einen Nutzungsvertrag unterschrieben. BVTA-Präsident Arslan Koc meldete sich kurz aus seinem Heimaturlaub in der Türkei. „Wir werden uns nach dem Urlaub zunächst auf die Sanierung der Hütte des TSV West und die Pflege der Anlage außen herum kümmern,“ kündigte er an. (Dieter Metzler)