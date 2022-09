C-Klasse: Aufkirchen siegt durch einen späten Strafstoß - Puch bleibt Favoritenrolle gerecht

Spiele am Wochenende

Von Andreas Daschner schließen

Aufkirchen hat seinen zweiten Sieg in der C-Klasse 1 eingefahren. Das 1:0 gegen Althegnenberg kam erst durch einen späten Strafstoß zustande.

Fürstenfeldbruck – Bringt dem FSV aber immerhin den Sprung vom fünften auf den dritten Tabellenplatz. In der C-Klasse 2 musste der SV Puch zuhause gegen die Reserve des SV Puchheim zwar sein erst zweites Gegentor in dieser Saison hinnehmen.

Das änderte am Ende aber nichts daran, dass die Hausherren weiter ungeschlagen sind.

C-Klasse 1

FSV Aufkirchen - SV Althegnenberg II 1:0 (0:0) – In einem äußerst zerfahrenen Spiel gelang den Aufkirchnern der Sieg erst durch einen Strafstoß in der 86. Spielminute. Davor bekamen die Zuschauer viele lange Bälle und ein kampfbetontes Spiel zu sehen. Althegnenbergs Coach Michael Werner meinte die Spielvorteile und die Mehrzahl der Chancen bei seiner Mannschaft gesehen zu haben. Er musste aber auch eingestehen: „Es war nichts so richtig Zwingendes dabei.“ Als alles schon auf ein Remis hindeutete, zeigte der Unparteiische Mario Edenharter auf den ominösen Punkt im Strafraum der Althegnenberger. Robert Albrecht trat zum Elfer an und zeigte keine Nerven. Das 1:0 bedeutete gleichzeitig die Entscheidung.

C-Klasse 2

SV Puch - SV Puchheim II 3:1 (2:1) – Der SV Puch wird seiner Favoritenrolle weiter gerecht und bleibt weiter ungeschlagen. Gegen Puchheim brachte Korbinian Dietrich die Hausherren bereits in der achten Minute in Führung. Die Puchheimer schlugen aber zurück und kamen durch Denis Iwanow zum Ausgleich. Narcis Balinga war es, der Puch dann mit Rückenwind in die Pause gehen ließ. Zum viel zitierten psychologisch günstigen Zeitpunkt – kurz vor Pause – erzielt er das 2:1. Mit einem Treffer zum ähnlich günstigen Zeitpunkt – dieses Mal drei Minuten nach Wiederbeginn, stellte Stefan Pescaru die Weichen endgültig in Richtung Pucher Sieg.