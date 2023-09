C-Klasse Zugspitze: Das neue Günzlhofen kommt gut an

Teilen

Jubel nicht nur beim Christoph Zeidler (Foto). Der VSST hat den dritten Sieg eingefahren und ist Zweiter. © Peter Weber

Es war wieder ein Fußballfest vom Feinsten im Hermann-Well-Stadion. Das VSST-Team ist nach Abstieg und Neustart in der C-Klasse angekommen und liefert ab.

Günzlhofen – Gegen die Reserve aus Adelshofen wurde der Turbo zwar erst in der zweiten Hälfte gestartet, lief dann aber richtig heiß. Knapp 80 Zuschauer hatten sich nach Günzlhofen eingefunden und sahen ihrem Verein beim Siegen zu.

Per Elfmeter hatte Daniel Feustel schon in der ersten Halbzeit getroffen (8.). Ab diesem Zeitpunkt waren die Gäste in Unterzahl, nachdem Georg Bals Rot gesehen hatte. Nach dem Seitenwechsel kam die Stunde von Josef Scheb. Zwei Treffer innerhalb kurzer Zeit (52./56.) sorgten für die Vorentscheidung. Scheb ließ noch einen Kracher folgen und machte seinen lupenreinen Hattrick perfekt und lupenrein (75.). Da fiel der Ehrentreffer von Asterios Tzatsos nicht mehr ins Gewicht (84.).

„Ein paar Chancen haben wir liegen gelassen, aber es läuft“, freute sich nicht nur Achim Gruschka, Technischer Leiter beim VSST. „Und es kommt gut an.“ Ein Beweis dafür: 80 Zuschauer.