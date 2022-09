C-Klasse: Mehr Sportgericht als Fußball - Schützenfest für TSV West II

Teilen

Im Duell der Kellerkinder hatte die Zweitvertretung des SC Fürstenfeldbruck mit 7:3 gegen die SG aus Biburg II und Emmering ihren ersten Sieg feiern können.

Fürstenfeldbruck – Ansonsten war das Sportgericht fast mehr beschäftigt als die Spieler. Puch und Rot-Weiß Überacker II kamen jedenfalls kampflos zu ihren Punkten

C-Klasse 1

FSV Aufkirchen - RW Überacker II – Nach dem der FSV Aufkirchen noch am Donnerstag gegen die zweite Mannschaft des SV Adelshofen angetreten war, kam das Spiel am Sonntag nicht zustande. Zugutekam das den Rot-Weißen aus Überacker, die per Sportgerichtswertung zu den drei Punkten kamen.

C-Klasse 2

SV Puch - TSV Pentenried II – Ohne auch nur einen Schweißtropfen zu vergießen, kam der SV Puch zu seinen drei Punkten. Weil die Gäste die Partie von sich aus absagten, bekam der SV Puch die Punkte am grünen Tisch zuerkannt.

TSV West II - SC Wörthsee II 10:1 (6:1) – Die Trainer-Rochade beim TSV West zwischen erster und zweiter Mannschaft scheint sich weiter bezahlt zu machen. Das Team des Trainerduos Siegfried Groß und Uwe Blaß setzt jedenfalls erneut eine positive Marke. Zumal Blaß selbst daran mit dran Treffern recht maßgeblich beteiligt war. Genauso oft traf Konrad Belka. Das zweistellige Ergebnis komplett machten Saman Abdullah, Pawel Barszcz und Tim Ghulam.

ASV Biburg II - SC Fürstenfeldbruck II 3:7 (0:4) – Bereits zum Seitenwechsel war der erste Dreier des SCF in trockenen Tüchern. Bei den Bruckern verteilten sich die Treffer gleich auf fünf Spieler: Roby Oreskovic und Yusuf Tezcan trafen zweimal. Außerdem waren noch Lukas Englert, Toluna Meral und Salim Zuter. Die Spielgemeinschaft aus Biburg Emmering kam durch zweimal Steffen Schlosser und einmal Leon Lehmann zu ihren Toren. (hk)