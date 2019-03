Casola: „Höhere Ziele und sportliche Erfolge sind kein Tabuthema“

Spiel gegen den FC Garmisch

von Hans Kürzl schließen

Am Fuße des höchsten Berges weiter in sportlichen Höhen klettern – das ist das Ziel des SC Olching für das erste Punktspiel des Jahres am Samstag beim FC Garmisch, 15 Uhr.

„Wir sind Vierter, da sind höhere Ziele und sportliche Erfolge kein Tabuthema.“ Trainer Dario Casola will Niveau und Ehrgeiz seiner Truppe gleichermaßen hoch halten. Mit dem dritten VfR Neuburg steht der SCO punktgleich. Auf den Bayernliga-Relegationsplatz und Türkspor Augsburg sind es nur vier Zähler Rückstand. „Die haben hohe Qualität“, zollt Casola den Konkurrenten hohen Respekt, betont aber gleichzeitig: „Wir haben bewiesen, dass wir mit allen gut mithalten können.“

Die Vorbereitung zeigte jedoch, ebenso wie der erste Teil der Saison, dass der SC Olching dazu schon im oberen Bereich seines Leistungsvermögens auftreten muss. So gesehen war etwa die 1:8-Klatsche „ein Ausreißer, der uns zur Konzentration mahnt“, so Trainer Dario Casola. Insgesamt war er aber mit der Vorbereitung zufrieden. „Wir haben uns da gut entwickelt.“ Er fahre mit einem guten Gefühl nach Garmisch, so der Olchinger Trainer.

Der muss auf fünf Stammspieler verzichten. Antonio Jara Andreu, Bernhard Dehmel, Luks Kopyciok, Maximimilian Lutter und Leon Renn fallen berufs- oder verletzungsbedingt aus.