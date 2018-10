Casola will 40-Punkte-Marke „schon vor der Winterpause“ knacken

Nach dem 3:0-Sieg am Wochenende kann Casola positiv in die Zukunft blicken.

Olching siegt gegen harmlose Gilchinger

von Hans Kürzl schließen

Mit einem insgesamt ungefährdeten 3:0 (0:0) über den TSV Gilching hat der SC Olching seinen Stammplatz im ersten Tabellendrittel weiter gefestigt. Vor der für dieses Nachbarschaftsduell eher tristen Kulisse von 112 gezählten Zuschauern, die allerdings auch dem Dauerregen geschuldet war, waren für die Gastgeber zweimal Roman Fuchs sowie Paul Niehaus erfolgreich.

Olching – Allerdings benötigten die Gastgeber am Samstag doch über eine Stunde, um auf Erfolgskurs zu kommen. Denn der Gast aus dem Starnberger Nachbarlandkreis bemühte sich lange Zeit sehr erfolgreich um mehr Sicherheit als zuletzt bei dem 0:6-Debakel in Gundelfingen. „Die Gilchinger waren da sehr unangenehm zu spielen“, begründete Olchings Trainer Dario Casola die lange Anlaufzeit.

Übermäßig kreative Ideen entwickelten beide Mannschaften in der ersten Halbzeit nicht. So fröstelte es die Fans beider Lager gefühlt noch mehr, als es angesichts des nasskalten Wetters sowieso der Fall war.

An sich bot der Spielverlauf wenig Anlass zur Hoffnung auf Besserung. So war die Olchinger Führung im Prinzip der Gilchinger Abwehr zu verdanken, die nach einem Eckball die Situation nicht klären konnte. Der zweite Treffer des SCO passte dann ebenfalls ins Bild einer wieder zunehmend verunsicherten Gilchinger Mannschaft. „Die hat dann mehr und mehr resigniert“, stellte SCO-Coach Casola fest. Dessen Team ist mittlerweile ziemlich gesichert in der Lage, solche Schwächen auszunutzen. Auch wenn das 3:0 aus einem Elfmeter entstand, dessen Berechtigung die Gilchinger anzweifelten, war die Höhe des Olchinger Erfolges letztendlich verdient.

Das machte angesichts von zwei weiteren Heimspielen in Folge bei Casola ziemlich gute Laune. Unaufhaltsam nähert man sich der Marke von 40 Punkten, die allgemein als ausreichend für den Klassenerhalt gelten. „Es wäre schön, wenn wir sie schon vor der Winterpause erreichen könnten“, meinte der Trainer.

Neun Zähler fehlen den Olchingern dafür noch. Holt man die noch in diesem Jahr, würde allein schon die Planung für die Zukunft leichter fallen. Und Casola fügte noch etwas hinzu, was allmählich im Verein offizielle Lesart wird: „Dann könnten wir auch unsere Ziele ein wenig nach oben korrigieren.“ Den Aufstieg in die Bayernliga wollte er dabei aber ausdrücklich ausgenommen wissen.

Spielabsagen am Sonntag

Aufgrund des Wetters wurden alle Sonntagspartien in der Landesliga Südwest abgesetzt. Davon betroffen war auch das Gastspiel des SC Oberweikertshofen beim SV Türkspor Augsburg.