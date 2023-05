Chance auf sicheren Klassenerhalt verspielt

Filip Vnuk erzielte das Tor für Olching © Archiv

Der SC Olching muss weiter auf die Rückkehr in die Erfolgsspur warten. Beim FC Memmingen II verlor die Mannschaft von Trainer Martin Buch ihr drittes Spiel in Folge.

Olching – Mit 1:3 (0:1) unterlagen die Amperstädter bei den Allgäuern. Weil aber auch der TV Erkheim parallel gegen den VfB Durach verlor, beträgt Olchings Vorsprung auf den wohl einzigen Relegationsplatz drei Spieltage vor Schluss weiter neun Punkte.

Der SCO-Trainer hätte sich aber dennoch schon am Samstag die rechnerische Entscheidung gewünscht. „Nachdem wir letztes Jahr bis zum letzten Spieltag zittern mussten, hätten wir es jetzt in der Hand gehabt, das Ganze entspannter zu machen.“ Doch das muss jetzt mindestens bis zum nächsten Spieltag warten. „Da wollen wir den Sack zumachen.“

In Memmingen lieferten sich die Amperstädter mit den Gastgebern über weite Strecken ein Spiel auf Augenhöhe. „Wir müssen eigentlich 1:0 in Führung gehen“, sagt Buch. Doch vor dem Tor sei man dann nicht zielstrebig genug gewesen, moniert der Trainer. Das waren dafür die Memminger. In der 27. Minute kombinierten sie sich über ihre linke Angriffsseite an die Grundlinie, legten den Ball quer zurück in die Mitte und nach etwas Gestocher schob Quazim Prushi zum 1:0 ein (27.). „Das haben wir nicht sauber verteidigt“, sagt Buch. „Es ist gerade zu einfach, gegen uns ein Tor zu machen.“

Memmingen schien dagegen ein Erfolgsmodell entdeckt zu haben. Auch ihre weiteren Treffer fielen nach dem gleichen Schema: über links an die Torauslinie – quer gelegt – eingeschoben. Wobei eingeschoben bei den Toren von Musa Youssef (75.) und Tiziano Mulas (82.) etwas untertrieben ist. Beide setzten den Ball mit viel Zug in den Winkel.

Zwischenzeitlich hatten es die Amperstädter aber noch einmal spannend gemacht. Nach einer feinen Pass-Stafette hatte Filip Vnuk den Ball mit Links von der Strafraumkante zum 1:2 in die Maschen (80.) gesetzt. Doch statt der Wende fiel nur zwei Minuten später das 1:3. Symptomatisch für das ganze Spiel. „Wir haben gut gespielt und kombiniert“, sagt Buch. „Aber am Ende habe ich den Willen und das Brennen gegen den Ball vermisst.“