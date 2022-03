Dank Schützenhilfe wird Remis gegen Raisting zum Punktgewinn

Von: Andreas Daschner

Da schlägt’s ein: Für SCO-Keeper Adrian Wolf gab es beim Raistinger Führungstreffer nichts zu halten. © Peter Weber

Der SC Oberweikertshofen hat zwar nur Remis gespielt. Doch der Punkt gegen Raisting ist dennoch viel wert: Denn der Nachbar aus Unterpfaffenhofen leistete Schützenhilfe.

Oberweikersthofen - Unmittelbar nach dem Schlusspfiff traute Oberweikertshofens Coach Günter Bayer dem Braten noch nicht so recht: „Am Ende könnte es sein, dass das Unentschieden keinem von uns weiterhilft“, sagte er nach dem 1:1 (0:1) seiner Truppe gegen Verfolger Raisting. Weil aber Unterpfaffenhofen gegen Haidhausen Schützenhilfe leistete (siehe Artikel rechts), können die Weikertshofener das Remis doch als Punktgewinn verbuchen. Sie bleiben Zweiter.

Allerdings sah es lange Zeit nicht so aus, als ob die Hausherren das Hinspiel-Ergebnis wiederholen würden. Zu zaghaft agierten sie in den ersten 45 Minuten. Raisting dominierte. „Wir haben den Schalter von der Vorbereitung nicht umlegen können“, sagte Bayer.

Raisting habe vorgemacht, wie man in einem Punktspiel auftreten muss. Die Weikertshofener waren mit dem 0:1-Rückstand zur Pause sogar noch gut bedient. „Wenn wir mit 0:3 hinten liegen, brauchen wir auch nicht meckern“, sagte Bayer. Dementsprechend deutliche Worte musste er in der Kabine finden.

Die Ansprache fruchtete offenbar. Denn in der zweiten Halbzeit sahen die 120 Zuschauer im Waldstadion eine andere Weikertshofener Elf. Zwar tat sich die Bayer-Truppe gegen eine der besten Abwehrreihen der Liga weiter schwer, sich Chancen zu erarbeiten. Aber im Mittelfeld konnte sich der SCO schnell ein Übergewicht erarbeiten. „Da haben wir dann dagegen gehalten“, sagte Bayer. Und am Ende kam seine Mannschaft dann auch noch zu Chancen. Aus dem Spiel heraus blieben diese zwar ungenutzt. Doch Maximilian Schuch markierte per Strafstoß doch noch den Ausgleich. Bayers Fazit: „Also gut, lassen wir es gelten, dieses 1:1.“