Direkter Eckentreffer: TSV Geiselbullach schlägt SC Maisach deutlich

Michael Falsner vom TSV Geiselbullach. © Verein

Im dritten Spiel in der Meisterrunde gelang dem TSV Geiselbullach endlich der erste Sieg. Die Mannschaft von Spielertrainer Stefan Held gewann im Landkreisderby gegen den SC Maisach mit 4:0 (1:0).

Geiselbullach – Groß in Erinnerung bleiben wird das Spiel allerdings den wenigsten der knapp 200 Zuschauer. Am ehesten noch das vorentscheidende 2:0 durch Michael Falsner nach 68 Minuten. Der 28-Jährige verwandelte eine Ecke direkt. Nach der frühen Führung durch Michael Ponnath (3.) passierte nicht viel. Auch nach der Pause neutralisierten sich beide Mannschaften.

So sehenswert das 2:0 war, so überraschend fiel es auch. In der Folge wurden die Gäste etwas offensiver und machten hinten etwas auf. Die Geiselbullacher nutzen die Freiräume. Michael Ponnath erzielte nach 78 Minuten das 3:0. Auch dieser Treffer war eher Zufall als herausgespielt, da der Ball dem Doppeltorschützen eher vor die Füße fiel. Fünf Minuten vor Schlusspfiff markierte Sturmtank Lukas Bründl den Endstand. In der Tabelle verbesserten sich die Bullacher vom vierten auf den zweiten Platz, Maisach verharrt nach dem dritten sieglosen Spiel in Folge auf Rang sechs.