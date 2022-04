Für Olching werden die Spiele am Oster-Wochenende zum Kraftakt

Die Olchinger müssen sich voll reinhängen. Am Oster-Wochenende stehen für sie zwei Spiele auf dem Programm. © Peter Weber

Von wegen ruhige Feiertage. Gleich doppelt gefordert wird die Landesliga-Mannschaft des SC Olching an den Ostertagen. Am Samstag kommt um 15 Uhr der Tabellenletzte SV Cosmos Aystetten ins Amperstadion. Und am Montag haben die Kicker um 17.30 Uhr auch noch ihr Nachholspiel bei der Zweitvertretung des Regionalligisten FV Illertissen zu bestreiten.

Olching - Einschließlich der Partie vom vergangenen Mittwoch in Durach bekommt das kickende Personal des SC Olching innerhalb von sechs Tagen drei Punktspielauftritte in die Beine. „Schon herausfordernd“, nennt Trainer Martin Buch die Terminfolge. Und übt damit durchaus Kritik an der Terminplanung des Bayerischen Fußball-Verbandes. Was sich insbesondere auf den Montag bezieht. Denn der ursprüngliche Termin in Mittelschwaben war wegen des Pokalspiels des FV Illertissen gegen den Drittligisten Kickers Würzburg verschoben worden. Die Art und Weise, wie man das seitens des Verbandes kommuniziert hatte, hatte bei den Olchingern für reichlich Irritationen gesorgt.

„Jetzt müssen wir damit fertig werden“, sagt Buch in einer Art persönlichen Trotzreaktion. Die hatte er mit seinem Trainerteam bereits unter der Woche insofern gezeigt, als wegen zweier positiver Coronafälle kurz vor dem Spiel noch umstellen und Organisationsgeschick beweisen musste.

Mit David Federl und Thomas Schneider nominierte er zwei Spieler aus dem Kreisklassenteam nach. Dass so etwas auch am Wochenende passieren kann, deutete Buch zumindest an: „Gut möglich, dass wir wieder etwas aus unserer Personalkiste zaubern müssen.“ Beeinflussen könnte das dann auch die zweite Mannschaft, die um 12 Uhr im Heimderby der Kreisklasse gegen den Tabellenführer TSV Geiselbullach krasser Außenseiter ist.

Dass in der Landesliga der Tabellenletzte zu Gast ist, interessiert Buch nicht. „Weil das den Eindruck machen könnte, es wird leicht. Ist es aber nicht“, betont der Olchinger Trainer. Man müsse Präsenz zeigen, wach sein. Dabei fordert Buch eine ähnliche Einstellung wie in Durach – allen Umständen und Terminproblemen zum Trotz: „Wir müssen zeigen, dass wir es ein kleines Stück mehr wollen wie der Gegner.“ (Hans Kürzl)