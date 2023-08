Der SC Fürstenfeldbruck meldet seine Teams ab: „Bis jetzt gekämpft, um noch irgendetwas zu bewegen“

Erste und zweite Herrenmannschaft ziehen wegen Spielermangels zurück

Von Thomas Benedikt schließen

Es hat sich in den vergangenen Wochen schon abgezeichnet, jetzt ist es offiziell. Der SC Fürstenfeldbruck hat seine Teams vom Spielbetrieb abgemeldet.

Fürstenfeldbruck – Am Ende fehlten dem ehemaligen Bayernligisten nach dem Spielerexodus im Sommer schlichtweg die Kicker, um auch nur eine Mannschaft auf die Beine zu stellen. Am Dienstagabend habe man noch einmal ein Training angesetzt gehabt und potenzielle Neuzugänge eingeladen, berichtet SCF-Präsident Jakob Ettner. Doch gerade einmal ein Spieler sei gekommen.

„Negativer Touch“ erschwert die Spieler-Anwerbung

„Wir haben bis jetzt gekämpft, um noch irgendetwas zu bewegen“, sagt Ettner. Doch in Gesprächen mit potenziellen Spielern habe der Präsident oftmals einen „negativen Touch“ vernommen, der dem Verein anhänge. „Eine Folge der vergangenen Jahre“, so der SCF-Präsident. Er spielt damit auf die Auseinandersetzungen mit der Stadt und insbesondere den ehemaligen Oberbürgermeister Erich Raff an. Und so blieb dem Vereinspräsidenten nichts anderes übrig, als die Teams abzumelden. Sollte der SCF irgendwann wieder eine Herrenmannschaft für den Spielbetrieb stellen, müsste diese ganz unten in der C-Klasse anfangen.

Doch das ist erst einmal Zukunftsmusik. Der Verein muss sich nun Gedanken machen, wie es weitergehen soll. Die grundsätzliche Idee ist bereits klar. „Wir haben in den vergangenen Monaten bereits die Jugendarbeit intensiviert“, erklärt Ettner. Auf dieser Basis wolle man aufbauen. „Wir haben jetzt die Möglichkeit zu zeigen, dass Jugendarbeit nicht nur ein Lippenbekenntnis ist und tatsächlich nur in die erste Mannschaft investiert wird.“

Mitgliederversammlung ist im Herbst geplant

Dabei mithelfen soll der erst in der Sommerpause verpflichtete Trainer Zoran Stanculovic – auch ohne Herrenmannschaft. „Wir würden gerne in irgendeiner Form weiter mit ihm zusammenarbeiten“, sagt Ettner. Wie das konkret aussehen soll, müsse man aber erst noch besprechen.

Die Weichen für die Zukunft will der SCF auch abseits des Fußballplatzes stellen. Im Herbst soll die lange verschobene Mitgliederversammlung stattfinden, erklärt Ettner. Ein genaues Datum stehe noch nicht fest. In den vergangenen Wochen sei er nur mit dem Rettungsversuch der Herren-Teams beschäftigt gewesen, sagt Ettner. Doch das hat sich nun erledigt. (Thomas Benedikt)