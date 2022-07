Amateure zur Frauen-EM: Glaube an den Titel, aber Zweifel am Boom

Für Furore sorgen derzeit die deutschen Frauen bei der EM in England. Hier feiert die Ex-Bruckerin Sydney Lohmann (vorne r.) mit Klara Bühl. © Sebastian Gollnow

Sehr gute Einschaltquoten, hohe Medienpräsenz, und begeisternder Fußball: die Europameisterschaft der Frauen in England sorgt derzeit für viele positive Schlagzeilen.

Fürstenfeldbruck - Das Deutsche Nationalteam steht am Mittwochabend gegen Frankreich im Halbfinale des Turniers. Was ist der Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg noch zuzutrauen?

Und lösen die Spiele nach der EM einen Boom im Amateurfußball der Frauen aus? Das Tagblatt hörte sich bei Spielerinnen und Trainern im Landkreis um.

Überackers Top-Torjägerin Fridos Tomangbe, die einige Spiele am Bildschirm verfolgte, hat eine klare Meinung: „Deutschland gewinnt gegen Frankreich und zieht ins Finale ein. Die Mannschaft hat sich gegenüber der vergangenen Jahre stark verbessert. Die Mädels sind richtig heiß auf den Titel.“ Und weil die Spielerinnen authentisch rüberkommen, glaubt Tomangbe an einen zumindest kleinen Schub im Frauenfußball auf der regionalen Ebene.

Fridos Tomangbe hofft auf einen Aufschwung. © FuPa

Auch ihre Mitspielerin Nicola Mößmer verfolgt regelmäßig vor dem Bildschirm den Frauenfußball – nicht nur während der EM. Sie sagt: „Gegen Frankreich wird es zwar schwer, aber mit der Einstellung und dem Spirit glaube ich, dass die Mädels den Einzug ins Finale schaffen.“ Allgemein, so glaubt Mößmer, stößt die EM in der ganzen Welt positive Entwicklungen an. „Aber bei uns glaube ich eher nicht, dass sich da großartig etwas ändert.“

Nicola Mößmer verfolgt jedes Spiel. © RWÜ

Auch Andreas Fasching, seit vielen Jahren Frauenfußballtrainer in Mammendorf und aktuell in Überacker, ist skeptisch, was einen Zulauf für den Frauenfußball nach der EM anbelangt. „Einen richtigen Boom gab es nicht einmal in der Vergangenheit, als die Frauen-Nationalmannschaft zuzeiten einer Birgit Prinz zahlreiche Titel holte“, so Fasching.

Andreas Fasching glaubt nicht an einen Boom. © Privat

An einen deutschen Titelgewinn glaubt Puchheims Torjägerin Verena Huber. „Man sieht, was der Zusammenhalt in der Mannschaft bewirkt hat.“ Was sich auch positiv auf den Amateurbereich auswirken werde, so die Puchheimerin. Im Frauenfußball sei in letzter Zeit ohnehin einiges vorwärts gegangen. Gerade auf den Social Media Kanälen der Kickerinnen, wo sie ihre Fans am Fußballerinnen-Alltag teilhaben lassen. „Diese Lockerheit, einfach auch mal den Spaß, den man als Profi hat, mit den anderen zu teilen, finde ich super. Das erreicht nicht nur die jungen Mädels, die zu den Profis aufschauen.“ Hubers Wunsch: auf diesem Weg auch wieder mehr Mädels an den Ball bekommen.

Verena Huber lobt die Social-Media-Arbeit. © Privat

Nationalspielerin Laura Freigang von Eintracht Frankfurt ist das sportliche Vorbild von Emma Lehner, die beim FC Puchheim in der Bezirksliga spielt. „Deutschland hat eine reelle Chance, den EM-Titel zu holen“, sagt Lehner und begründet ihre Aussage: „Auf dem Platz spürt man einfach, wie sich die Spielerinnen ergänzen und welch gutes System sie spielen.“ Sie glaubt, dass es für junge Mädels extrem inspirierend ist, wenn sie die Spiele im Fernsehen verfolgen.

Emma Lehner setzt auf einen Motivationsschub. © Privat

„Ganz klar holen die Mädels den Titel“, davon ist auch Georg Sigl, seit zwei Jahrzehnten Frauenfußballversteher beim FSV Aufkirchen, überzeugt. Er hat alle Spiele am Bildschirm verfolgt. „Unsere Mannschaft zwingt mit ihrer Spielweise den Gegner zu Fehlern. Unglaublich diese Laufbereitschaft von allen Spielerinnen über die gesamte Spielzeit.“ Sigl hofft, dass die EM eine ähnliche Wirkung erzielt, wie die Heim-WM 2011, als sich zumindest eine Zeit lang mehr Mädchen bei den Vereinen anmeldeten. „Ich denke aber, dass in den Vereinen der Frauenfußball noch zu wenig Stellenwert hat. Das wird sich auch nach der EM kaum ändern.“

Georg Sigl ist vom Titel überzeugt © Privat