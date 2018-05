Direktvergleich um die besseren Papiere für zwei Aufstiegsplätze

Topspiel zwischen Gröbenzell und BVTA

von Hans Kürzl schließen

Gröbenzell / Fürstenfeldbruck – Bessere Zeiten haben sowohl die Grün-Weißen aus Gröbenzell als auch die türkischen BVTA-Kicker aus Fürstenfeldbruck schon erlebt.

Zwei Spieltage vor Schluss streiten sich zwei weitere mehr oder weniger aussichtsreiche Teams – Biburg und Emmering III – um die zwei Aufstiegsplätze in der B-Klasse 2. So geht es am Sonntag, 15 Uhr, in Gröbenzells Wildmoosgelände darum, wer die bessere Ausgangsbasis für den finalen Spieltag hat.

GW-Trainer Roland Böck hat deshalb schon mal den Taschenrechner ausgepackt. Weil Gröbenzell mit dem FC Emmering III den besseren Direktenvergleich hat, könnte am letzten Spieltag gegen den abgeschlagene Tabellenletzten VSST Günzlhofen II ein Punkt reichen. Doch darauf will sich Böck nicht verlassen. „Auf ein bestimmtes Ergebnis spielen, geht meistens schief.“

Obwohl ihm mit Sebastian Nauke fast die ganze Saison hindurch eine wichtige Offensivkraft fehlt, glaubt Böck seine Truppe gut aufgestellt. „Herausragende Leute gibt es bei uns nicht, es geht über den Teamgeist.“ Ein Hinwies auch darauf, dass mit Simon Urbanczyk der erfolgreichste Schütze mit zehn Treffern gerade mal halb so oft eingenetzt hat wie Mehmet Acikgöz, der Goalgetter des BVTA, der auch schon in Maisach und Gernlinden in der Kreisliga kickte.

In diesen Regionen hat sich Grün-Weiß in seiner Vereinsgeschichte noch nie aufgehalten. „Aber in der A-Klasse würden wir es schon gut aushalten können“, so Böck, der diese Zeiten als Spieler noch erlebt hat. Zwischen 2008 und 2013 war Grün-Weiß fester Bestandteil der A-Klasse. Die Rückkehr dorthin war zu Saisonbeginn nicht zwingend als Ziel vorgegeben. „Jetzt, wo wir oben mit dabei sind, wollen wir aber unbedingt“, gibt Böck die Marschroute für die letzten Saisonspiele aus.

Sein Brucker Kontrahent, Cenk Yalincakli, dagegen musste von Anfang an bemüht sein, den freien Fall des BVTA einzubremsen. Der hatte den Klub mit türkischen Wurzeln direkt von der Kreis- in die B-Klasse zurück katapultiert. Zuvor lief der Verein eher als Fahrstuhl-Mannschaft zwischen Kreis- und A-Klasse.

Zuletzt hatte der BVTA mit zwei Siegen und einem Unentschieden eine kleine Serie hingelegt, die gleichzeitig auch den Hauch einer Aufholjagd hatte. Die war unter anderem auch nötig geworden, weil dem BVTA die Punkte aus dem Spiel gegen den TSV West II auf Grund eines Sportgerichtsurteils entzogen worden waren. Anfang April hatte in dem Derby ein Spieler den Schiedsrichter massiv beschimpft. Ein Vorfall, der dem BVTA möglicherweise den sofortigen Wiederaufstieg kosten könnte. Hans Kürzl