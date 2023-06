Nach Entlassung in Oberweikersthofen: Domink Sammer übernimmt SV Mering

Von: Korbinian Kothny

Dominik Sammer wird neuer Cheftrainer von Landesliga-Absteiger SV Mering. Der 26 Jahre junge Cheftrainer musse zuletzt überraschend in Oberweikertshofen seine Hut nehmen.

München – Das ging fix. Knapp einen Monat nach seiner Entlassung beim SC Oberweikertshofen hat Dominik Sammer eine neue Aufgabe gefunden. Der 26-jährige Cheftrainer übernimmt den Landesliga-Absteiger SV Mering. Das hab der MSV am Freitag über seine sozialen Netzwerke bekannt.

Sammer musste relativ überraschend zum Saisonende seine Zelte in Oberweikertshofen aufbrechen. Zuvor hatte der 26-Jährige in seiner ersten Spielzeit als Cheftrainer der ersten Mannschaft zum souveränen Klassenerhalt in der Landesliga geführt, nachdem der SCO in der Saison zuvor erst aufgestiegen war.

SV Mering: Last-Minute-Abstieg in die Bezirksliga

Den A-Lizenz-Inhaber traf die Entscheidung der Vereinsführung schwer. „Die Mannschaft ist für mich durchs Feuer gegangen. Das tut schon sehr weh“, sagte er damals. Eine neue Aufgabe hatte er da noch nicht in Aussicht. Diese gibt es aber jetzt.

In Mering wird Sammer erstmal „nur“ in der Bezirksliga coachen. Der MSV stieg in einer dramatischen Relegation erst letzte Woche ab. Gegen die SpVgg Feldmoching fiel der entscheidende Treffer erst in der 96. Minute. Sammer hatte da bereits schon ligaunabhängig zugesagt, wie der SV Mering bekannt gibt.

SV Mering: Sammer will junge Spieler weiterentwickeln

„Wir freuen uns, mit Dominik Sammer einen jungen, sehr talentierten Trainer verpflichtet zu haben. Er passt perfekt zu unserem neuen Weg und wollen mit ihm einiges aufbauen“, schreibt der MSV weiter auf seiner Website.

Auch Sammer kann seine neue Aufgabe kaum erwarten. „Es ist mir eine Ehre, nun Trainer beim SV Mering sein zu dürfen. Schon jetzt freue ich mich auf mein erstes Training mit der Mannschaft und natürlich auch auf das gesamte Umfeld des MSV“, wird der neue Übungsleiter zitiert.

Unterstützt wird Sammer dabei von Co-Trainer und Teammanager Bujar Bytyqi. Trotz des Abstieges ist der direkte Wiederaufstieg nicht das erklärte Ziel von Sammer. Viel mehr freut sich der 26-Jährige darauf, ein Team zu formen, junge Spieler zu entwickeln und eine neue MSV-DNA zu schaffen. Nein zum Aufstieg würde Sammer allerdings nicht sagen: „Wenn es klappt, ist es mega. Aber hauptsächlich geht es darum, wieder Freude und Spaß miteinander zu haben.“