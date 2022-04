SC Oberweikertshofen: Mit 24 Jahren! Dominik Sammer übernimmt zur neuen Saison 1. Mannschaft

Von: Andreas Daschner

Volles Vertrauen: (v.l.) Manager Uli Bergmann und Fußballchef Martin Steininger präsentieren Dominik Sammer als neuen Trainer beim SC Oberweikertshofen. © SC Oberweikertshofen

Dominik Sammer macht den nächsten Schritt in seiner Trainerkarriere. Der Trainer vom SC Oberweikertshofen II übernimmt im Sommer die 1. Mannschaft.

Oberweikertshofen – Der SC Oberweikertshofen hat einen Nachfolger für seinen am Saisonende scheidenden Trainer Günter Bayer gefunden. Wie Experten bereits vermutet hatten, wurden Manager Uli Bergmann und Fußballchef Martin Steiniger in den eigenen Reihen fündig: Dominik Sammer setzt seinen Aufstieg beim SCO fort.

Für Sammer ist das Traineramt bei der ersten Garde der nächste logische Schritt auf der Karriereleiter. Seit drei Jahren führt er die Talente der U19 des SCO in der Bezirksoberliga an den Herrenbereich heran. Seit eineinhalb Jahren betreut er zudem die als U21 firmierende Reserve in der Kreisliga. Mit seiner Arbeit überzeugte der erst 24-Jährige den Verein.

Sammer fungierte schon als Aushilfscoach bei der Ersten

„Dominik Sammer hat in den vergangenen drei Jahren gezeigt, dass er sehr strukturiert arbeiten kann und junge Spieler in Ihrer Entwicklung weiterbringt“, erklären Bergmann und Steininger unisono. Bei der ersten Garde hat der künftige Übungsleiter auch schon reingeschnuppert, als Chefcoach Bayer aus gesundheitlichen Gründen pausieren musste.

Keine Wunder also, dass Sammers Name schnell fiel, als Bayer kürzlich sein Karriereende bekannt gab. „Er ist ein Ansprechpartner“, hatte Bergmann seinerzeit schon früh bestätigt. Nun wurden die Gespräche zu einem erfolgreichen Ende gebracht.

Mit 24 Jahren hat er schon die A-Lizenz

Trotz seiner jungen Jahre ist Sammer seit September 2020 Inhaber der Trainer-A-Lizenz – immerhin die zweithöchste Qualifikation, die ein Übungsleiter im Fußball haben kann. Darüber gibt es nur noch den Fußballlehrer. Möglich wurde die steile Trainerkarriere durch ein frühes Ende von Sammers aktiver Laufbahn. Schon nach der U19 sah der SCO-Coach seine Kompetenz mehr als Trainer. Seit Juli 2019 steht er in Diensten des Weikertshofener Dorfklubs.

Und mit dem will er den von Bayer eingeschlagenen Weg fortsetzen – unabhängig davon, ob seinem Vorgänger noch der Aufstieg in die Landesliga gelingt. Sammers Ziel: „Wir wollen immer gewinnen und immer attraktiven, dominanten Fußball spielen.“ Dass er als aktueller U19- und U21-Coach auch viele junge Spieler entwickeln und in die erste Garde einbauen will, versteht sich beinahe von selbst. (Andreas Daschner)