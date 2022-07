Dominik Widemann LIVE: Runter in die Landesliga - Ex-Profi unterschreibt in Oberweikertshofen

Von: Sebastian Isbaner

Dominik Widemann, Neuzugang des SC Oberweikertshofen, im Live-Interview © FuPa/Imago

Dominik Widemann spielte einst in der 2. Bundesliga. Nun wechselt er zum Landesligisten nach Oberweikertshofen. Mit uns spricht er im Live-Interview.

Oberweikertshofen - Der SC Oberweikertshofen konnte sich die Dienste eines echten Hochkaräters sichern. Dominik Widemann wird ab kommender Saison für den Landesliga-Aufsteiger das Trikot anziehen. Der 25-Jährige kommt aus der Regionalliga vom TSV Rain Lech. Zuvor war Widemann unter anderem in der 3. Liga für die SpVgg Unterhaching und in der 2. Bundesliga für den FC Heidenheim aktiv.

Dominik Widemann: 25-Jähriger kommt mit Profierfahrung aus Heidenheim und Unterhaching

Ausgebildet wurde Dominik Widemann beim SC Fürstenfeldbruck. In der A-Jugend wechselte der Angreifer zur SpVgg Unterhaching. Ein Jahr später gab er dort in der 3. Liga sein Profidebüt. 2015 folgte der Wechsel in die 2. Bundesliga zum FC Heidenheim. 12 Spiele und ein Tor konnte er in seiner Zeit in der zweithöchsten Klasse Deutschlands verbuchen. Nach drei Jahren folgte die Rückkehr zu Haching in die 3. Liga. Nach nur einer Spielzeit wechselte der 25-Jährige zu den Würzburger Kickers.

Im Folgejahr kam der Schritt zurück in die Regionalliga. 2020/21 lief er für Großaspach auf, das Jahr darauf für den TSV Rain Lech. Ab kommender Saison kehrt Widemann zurück in den Landkreis Fürstenfeldbruck zum frisch gebackenen Landesligisten SC Oberweikertshofen. Im Live-Interview sprechen wir mit Dominik Widemann über den Wechsel in die Landesliga, die Chancen des SCO und seine persönlichen Ziele für die kommenden Jahre. Außerdem werfen wir einen Blick zurück in seine Profizeit sowohl bei Haching als auch bei Heidenheim.

Den Stream zum Live-Interview finden Sie am Freitag, 01.07. um 14 Uhr auf FuPa, Facebook und YouTube.

SC Oberweikertshofen: Nach Meisterschaftskampf - Sammer-Elf greift in der Landesliga an

Nach einer starken Bezirksligasaison konnte der SC Oberweikertshofen sich im Meisterschaftsrennen gegen den VfL Denklingen und der SpVgg Haidhausen durchsetzen. Die Entscheidung fiel dabei erst am letzten Spieltag. Der SCO gewann das Topspiel der Liga mit 4:2 gegen Denklingen und sicherte sich den direkten Aufstieg in die Landesliga. In dieser will die Mannschaft von Trainer Dominik Sammer gleich in der ersten Saison Fuß fassen. Dabei soll Neuzugang Dominik Widemann eine tragende Rolle spielen. (Sebastian Isbaner)