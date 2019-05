Doppelpack in fünf Minuten: Friedrich dreht Derby für Aich im Alleingang

FCA der Spitze auf den Fersen

Der FC Aich schnuppert nach dem 2:1-Derbysieg über Eichenau weiter Höhenluft in der Kreisliga.

VON DIRK SCHIFFNER

Aich/Eichenau – Während Aich an Spitzenreiter Peiting dran bleibt (am letzten Spieltag kommt es zum Direktvergleich), verharrt Aufsteiger Eichenau auf dem Relegationsplatz, der wieder zurück in die Kreisklasse führen könnte. Schon zur Pause stand das Endergebnis fest. „Auf Grund der zweiten Halbzeit wäre ein Unentschieden aber mehr als verdient gewesen“, trauerte Eichenaus Trainer Uwe Schaller den hochkarätigen Einschussmöglichkeiten seiner Gäste-Elf nach. Vor allem in der hektischen und hitzigen Schlussphase klärte Aichs Kapitän Wolfgang Lankes gleich dreimal für seinen jeweils geschlagenen Schlussmann Maximilian Milde auf der Torlinie. Und stellt damit die Vereinsverantwortlichen vor Probleme. Denn der Aufstieg würde so gar nicht ins finanzielle Konzept passen. Weshalb keiner mit der Rückkehr in die Bezirksliga geplant hat

Nur wenige Sekunden, nach dem Schiri Alexandru Craciun die Partie angepfiffen hatte, hatte der Unparteiische aus Weilheim die erste knifflige Situation zu bewerten. Nach einem zu laschen Rückpass von Markus Maugg auf Milde, stibitze Kilian Stotz die Kugel und wurde von Milde zu Fall gebracht. Den fälligen Elfer verwandelte Robert Schliszio sicher (2.). Doch die Aicher zeigten sich davon unbeeindruckt und beherrschten die Partie. „Eine echt geile Halbzeit. Wir haben super gefightet“, frohlockte Trainer Wolfgang Reinhardt.

Mit einem Doppelpack binnen fünf Minuten drehte Florian Friedrich das Spiel. Erst nickte der 23-Jährige eine Ecke von Lennard Britzger ein (40.), kurz vor dem Pausenpfiff wurde Friedrich unsanft von zwei Eichenauern in die Mangel genommen, Craciun zeigte auf den Elferpunkt. Entgegen aller ungeschriebenen Gesetze trat der Gefoulte selbst an und verwandelte sicher.