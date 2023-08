RW Überacker: Doppelter Durchmarsch des Dorfclubs - Beide Frauen-Teams steigen wieder auf

Von: Dieter Metzler

So sehen Sieger aus: Die vier Aufsteigermannschaften von RW Überacker – zwei Männer-Teams und zwei Frauen-Auswahlen. © RW Überacker

Pünktlich zum 60. Geburtstag hat Rot-Weiß Überacker eine in der Vereinsgeschichte bis dahin einmalige Erfolgsgeschichte geschrieben.

Überacker – Neben den beiden Männer-Teams stiegen auch die beiden Frauen-Mannschaften des Vereins auf – für die erste Garde ging es gar bis in die Landesliga rauf. Gerechnet hatte damit kaum einer. Und dass einem auch um die Zukunft der RW-Frauen nicht bange sein muss, bewiesen, die U11-Mädchen mit dem Sieg beim Merkur CUP.

Bittere Verletzungen

Schon in der Vorbereitung deutete sich an, dass die Truppe von Trainer Andreas Fasching nach dem direkten Wiederaufstieg voller Selbstvertrauen in die Bezirksoberliga-Saison gehen würde. Und tatsächlich: „Wir sind gut in die Saison gestartet“, sagt Fasching. Doch dann gab’s den ersten großen Dämpfer beim Auswärtsspiel in Höhenrain. Nicht wegen des Unentschiedens, das spielte nur eine untergeordnete Rolle. Viel schlimmer wogen die beiden schweren Verletzungen von Fridos Tomangbe, die einen Muskelbündelriss erlitt, und von Nicola Mößmer, die sich einen Bänderriss im Sprunggelenk zuzog.

Wie wichtig beide Spielerinnen sind, sollte sich in den nächsten beiden Begegnungen zeigen: Erst verlor das RW-Team gegen Traunstein 0:3. Dann setzte es gegen gegen Neuried gar ein 0:6. Dennoch reichte es, um auf dem ersten Tabellenplatz zu überwintern – allerdings nur, weil der ärgste Verfolger aus Wolfratshausen erst sechs Spiele absolviert hatte.

„Wir haben uns eigentlich nicht als Aufstiegsfavorit gesehen“, meint Fasching. „Wir wollten eigentlich nur eine gute Rolle als Aufsteiger spielen.“ Denn die Mannschaft hatte zu Saisonbeginn ein doch ziemlich neues Gesicht erhalten mit fünf Neuzugängen aus Vierkirchen und einer Spielerin aus der eigenen Jugend.

Systemumstellung

Den Erfolg in der Rückrunde begründete Fasching mit einer Systemumstellung. Mit der kam die Mannschaft bestens zurecht und erhielt so zusätzlichen Auftrieb. Zudem kehrten Tomangbe und Mößmer zurück ins Team.

Trotz des Erfolgslaufs der Rot-Weißen blieb die Saison bis zum letzten Spieltag spannend. Denn im vorletzten Spiel gegen Dießen leistete sich Team von Überacker eine 1:2-Niederlage. Doch ein Sieg am letzten Spieltag gegen Altötting besiegelte den Titel.

Entscheidenden Anteil daran hatte Johanna Draude. Als das absolute Herzstück der Mannschaft bezeichnete Fasching seine Spielführerin. „Wenn Jojo auf dem Platz steht, dann fühlt sich die ganze Mannschaft mitgerissen. Sie ist eine absolute Führungspersönlichkeit, nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz.“

Das Ziel: Der Klassenerhalt

Die Qualität zum Klassenerhalt besitze seine Mannschaft, sagt Fasching, der in der neuen Saison mit dem Mammendorfer Marco Güller einen Co-Trainer zur Unterstützung hat. Dazu stößt mit Brain Löbel ein weiterer Helfer zum Team. Allerdings werde der Klassenerhalt verdammt schwierig. „Von den zwölf Mannschaften steigen vier direkt ab“, so Fasching. „Du musst also von 22 Spielen zehn gewinnen um drin zu bleiben“, sagt Fasching. 30 Punkte sollten reichen, hat er schon mal ausgerechnet.

Der Kader hat sich nicht großartig verändert. Clara Vollrath hört wegen ihres Studiums auf, dafür ist Sunnira Schiller aus der eigenen Jugend dazugekommen sowie mit Sabrina Betz eine weitere Spielerin aus Vierkirchen. Jessica Amberger und Andrea Gschwandtner werden in der kommenden Saison vor allem die zweite Mannschaft verstärken.

Sogar eine dritte Mannschaft wurde gegründet

„Als Aufsteiger haben wir uns vorgenommen, die Liga zu halten“, sagt Maximilian Libal, der die zweite Frauen-Mannschaft vergangene Saison als Trainer übernommen hatte. „Am Ende der Vorrunde stand er mit seiner Elf auf dem dritten Tabellenplatz, nachdem die Mannschaft nur gegen die SG Eglfing/Peißenberg und Garmisch zwei Spiele verloren hatte. Zu dem Zeitpunkt führte noch der Landkreis-Konkurrent, die SG Aich/Aufkirchen/Wildenroth, vor Garmisch die Tabelle an. „Dann legten wir eine perfekte Rückrunde hin“, so Libal. „Bis auf das erste Spiel gegen Grainau, das wir mit 0:1 verloren, haben wir dann alles gewonnen.“



Dennoch war den Rot-Weißen der Meistertitel nicht vergönnt. Am Ende fehlte ein Tor beim direkten Vergleich mit Grainau. „Nach dem 6:0 über die Landkreis-SG haben wir uns wahnsinnig gefreut“, schildert Libal. Und das, obwohl im ersten Moment keiner kapiert hatte, dass man nach dem Sieg auch aufgestiegen war. Denn auch der Zweite geht direkt eine Liga nach oben. Großen Anteil daran hatte Maria Libal mit 16 Toren. „Das ist meine Johanna Draude“, sagt Trainer Libal über seine Schwester – eine Anspielung auf die Top-Torjägerin von Überackers erster Mannschaft.

Der Kader für die neue Saison habe sich ordentlich vergrößert. Allein fünf Spielerinnen stoßen aus der eigenen Jugend ins Team. Dazu gesellt sich noch ein Neuzugang vom SV Esting. Wegen der vielen Spielerinnen hat die RW-Abteilung sogar eine dritte Mannschaft für die Kleinfeld-Freizeitliga angemeldet. (Dieter Metzler)