Drei Abwehrfehler bescheren Geiselbullach Niederlage gegen Meister

Ansehnliche Pleite gegen Holzkirchen-AH

von Dieter Metzler schließen

Bis zur Pause konnten die Geiselbullacher Oldies im vorletzten Saisonspiel den TuS Holzkirchen ärgern – der Tabellenführer stand bereits vor der Partie als Meister und Aufsteiger fest.

Ronny Plöchinger brachte die TSV-Kicker mit einem sehenswerten Drehschuss aus 20 Metern mit 1:0 (35.) in Führung. Dabei blieb es allerdings. Drei Blackouts in der Geiselbullacher Hintermannschaft, einer noch vor dem Pausenpfiff, bescherten den Gästen doch noch einen deutlichen Sieg. Der 54-jährige Walter Schneider zählte in der Ü32-Elf der Oldies des TSV Geiselbullach einmal mehr zu den Besten auf dem Feld.