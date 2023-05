Drei weitere wichtige Punkte im Kampf um die Klasse

Von: Dieter Metzler

Teilen

Jürgen Kapfer sah einen Sieg seiner Upfer Buam © Archiv

Mit dem dritten 2:1-Sieg in Folge gelangen dem SC Unterpfaffenhofen im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga Süd drei weitere wertvolle Punkte.

Germering – Nach dem 2:1 in Raisting und dem 2:1 in Großhadern blieb die Mannschaft von Trainer Franco Simon auch im Sechs-Punkte-Spiel am Sonntagvormittag bei Hellas München mit 2:1 erfolgreich und rutschte auf den ersten direkten Nichtabstiegsplatz.

„Es war ein harter Kampf“, berichtete SCU-Sportdirektor Jürgen Kapfer. „Beide Mannschaften haben sich wirklich nichts geschenkt. Ein typischer Abstiegsfight. Es gab zwar einige Zeitstrafen, aber in Anbetracht der Bedeutung des Spiels für beide Mannschaften blieb alles im Rahmen.“ Bereits nach zwei Minuten hätten die Upfer Buam in Führung gehen können, als Nick Kapfer einen weiten Ball auf Kapitän Konrad Wanderer schlug, der das Leder jedoch knapp neben das Tor setzte. Über die 1:0 Führung (20.), erzielt durch einen verwandelten Handelfer von Sotirios Chamos, konnten sich die Münchner Griechen nicht lange erfreuen. Steffen Kind flankte in den Strafraum und Co-Trainer Pierre König traf mit einem unhaltbaren Kopfball zum 1:1-Ausgleich.

Zur zweiten Halbzeit kehrten die Upfer Buam mit dem unbändigen Willen auf den Platz zurück, heute das Spielfeld nicht als Verlierer zu verlassen. Nach zwei guten Chancen von Wanderer und Michael Krüger klingelte es dann im Hellas-Kasten. Mit dem rechten Außenrist versenkte Dominik Schamberger einen Pass seines Spielführers zur 2:1-Führung. Danach erhielten Hellas Torschütze Chamos und Steffen Kind vom Schiri zehn Minuten Zeitstrafe verordnet. Glück für Unterpfaffenhofen als ein Kopfball der Griechen an die Querlatte klatsche.

Dann hielt SCU-Keeper Mahir Halilovic das 2:1 fest, als er vor Chamos mit einer Fußabwehr rettete. Die letzte Chance für die endgültige Entscheidung für den SCU zu sorgen, vergab Carmelo Avanzato, als er im Anschluss an einen Freistoß aus fünf Metern vor dem Tor den Ball verfehlte.