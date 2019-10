Duell der Absteiger - SC Oberweikertshofen fordert BCF Wolfratshausen

Setzt der SCO seine Serie fort?

von Andreas Daschner schließen

Es ist das Duell der Landesliga-Absteiger: Der SC Oberweikertshofen tritt am Samstag, 14 Uhr, in Wolfratshausen an.

Oberweikertshofen – Trotz der jüngsten Siegesserie schiebt der für den urlaubenden Cheftrainer Günter Bayer weiterhin als Interimscoach tätige Dominik Sammer die Favoritenrolle zu den Gastgebern. Dabei haben die Weikertshofener eigentlich noch eine Rechnung offen. Die 1:3-Pleite am viertletzten Spieltag der Vorsaison besiegelte immerhin den Abstieg endgültig. Trotzdem glaubt Sammer nicht, dass es Revanchegelüste gibt: „Dazu hat sich bei beiden Teams zu viel verändert.“ Weikertshofen hat eine Serie von sechs Liga- und zwei Pokalsiegen in Folge fortzusetzen.

Wie sein Matchplan aussieht, hält der Coach geheim. Nur so viel: „Wir müssen über die Grundtugenden ins Spiel finden und dann das Kommando übernehmen.“ Ob der beim Rekordsieg über Herakles dreimal erfolgreiche Fabian Friedl helfen kann, ist unklar. Er litt unter der Woche unter einer Grippe. Sicher ausfallen wird Marco Schnellinger. ad