Ehemaliger Bayernliga-Kicker verstärkt den SC Malching: „Ich will’s noch mal wissen“

Von: Peter Loder

Ein Herz für Malching haben (v.l.) Trainer Ziyad Hayat, die Neuzugänge Wolfgang Lankes, Dominic Fries und André Lang sowie Abteilungsleiter Johannes Steber. © Peter Loder

Nur wenige Tage, nachdem der SC Malching den Aufstieg in die A-Klasse geschafft hat, vermeldet der Verein erste Verstärkungen.

Malching – Irgendwie war abzusehen, dass er dem Ruf seines Spezln aus alten gemeinsamen Zeiten beim FC Aich folgen wird: Nun hat sich Wolfgang Lankes tatsächlich dem gerade unter der Regie von Trainer Ziyad Hayat in die A-Klasse aufgestiegenen SC Malching angeschlossen. Der 39-jährige Mittelfeld-Stratege mit Bayernliga-Erfahrung soll die Fäden ziehen und als alter Hase die junge Meister-Elf routinierter machen.

Mit Lankes kehren die beiden Stürmer Dominic Fries (31) und André Lang zurück nach Malching. Fries war zuvor beim SC Olching und dem in der Nähe von Deggendorf ansässigen Kreisklassisten TSV Grafling gewesen. Lang hat ebenfalls eine Malchinger Vergangenheit und wurde reaktiviert, nachdem er zuvor beim TSV Geltendorf kickte.

Arbeitsstätte direkt neben dem Fußball-Gelände

Wolfgang Lankes wurde erst vor wenigen Wochen offiziell beim FC Aich verabschiedet, hatte aber bereits angekündigt, seine Fußballstiefel nicht ganz an den Nagel zu hängen. So kickt er weiterhin auch für die Alte Liga des beim TSV West ansässigen FC Fürstenfeldbruck. Sein Hauptaugenmerk gilt aber jetzt dem SC Malching. „Ich will’s noch mal wissen“, sagt Lankes. Praktisch für ihn, dass sein neuer Arbeitgeber gleich neben dem dortigen Fußballplatz seine Firmenzentrale hat und so die Wege zum Training kurz sind.

Lankes stammt aus einer Fußballfamilie. Sein Vater Walter war in der Hoch-Zeit des FC Emmering dort Abteilungsleiter, der ältere Bruder Martin spielte wie Wolfgang zu Glanzzeiten des SC Fürstenfeldbruck in der Bayernliga, der jüngere Spross Fabian war Trainer beim FSV Aufkirchen.

Trainer Ziyad Hayat grübelt noch über die Taktik

Ziyad Hayat ist seit vier Jahren beim SC Malching, wurde vor zwei Jahren vom Übungsleiter der zweiten Mannschaft zum Cheftrainer befördert und feierte nun mit der Meisterschaft in der B- und dem Aufstieg in die A-Klasse seinen bislang größten Triumph. Gemeinsam mit Abteilungsleiter Johannes Steber hat er beim Dorfverein einen 25 Mann starken Kader zusammengestellt und weitere Sponsoren gewonnen. „Der Erfolg hat sich herumgesprochen“, sagt Hayat, nachdem zuletzt auch viele jüngere Zuschauer die Heimspiele verfolgt haben.

Weil alle drei Neuzugänge vornehmlich in der Offensive ihr Stärken haben, „wird über die Taktik noch zu sprechen sein“, so der Trainer und fasst zur Teambildung die Wiederholung eines Trainingslagers im tschechischen Pilsen ins Auge. „Danach wird das Saisonziel genauer definiert.“ Das sonst bei Aufsteigern übliche Wort vom Klassenerhalt gehört in Malching bis dahin nicht zum gängigen Vokabular. (Peter Loder)