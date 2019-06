Eichenau stellt Weichen auf Klassenerhalt

3.0-Sieg im Relegations-Hinspiel gegen den SV Igling

Noch 90 Minuten trennen den FC Eichenau vom Klassenerhalt in der Kreisliga. Beim Relegations-Hinspiel vor eigener Kulisse legte die Mannschaft von Trainer Uwe Schaller gestern Abend ein 3:0 (2:0) gegen den SV Igling vor.

Nur dürftige 350 Zuschauer verfolgten die Partie im mittlerweile vom Verband bevorzugten Champions-League-Modus mit Hin- und Rückspiel. Als vor ein paar Jahren noch die Entscheidung bei nur einem Spiel auf neutralem Platz ausgerichtet wurde, wurden vierstellige Zuschauerwerte erreicht. Auch mit der Spielweise seiner Elf war Schaller nicht restlos zufrieden: „Leider haben wir nach 70 Minuten das Fußballspielen aufgehört.“ Warum, dass wusste der 59-Jährige nicht.

In der Tat wären gegen die harmlosen Gäste aus dem Landkreis Landsberg locker ein, zwei Treffer mehr drin gewesen. „Wir haben die Angriffe nicht konsequent zu Ende gespielt“, klagte Schaller. Auchs Iglings Spielertrainer Patrick Starker war unzufrieden – mit sich und seiner Mannschaft. „Leider haben wir das Auswärtstor nicht geschafft.“ Der 33-Jährige versuchte sich dann für das am Samstag anstehende Rückspiel im Hoffnungs-Modus: „Wunder gibt es immer wieder.“

Zum Mann des Abends avancierte Jonas Kalchner. Der 20-Jährige traf nach sieben Minuten zur frühen Eichenauer Führung und bereitete das 2:0 und 3:0 mustergültig vor. „Er war der spielentscheidende Mann“, sagte Starker. Auch Schaller war froh über den urlaubenden Studenten. Der 20-Jährige spielte in der vorigen Saison bei den U19-Junioren der SpVgg Unterhaching und ging danach zum Studieren in die Vereinigten Staaten. Bis vor vier Wochen war der Wuschelkopf noch für das Collleg-Team Longwood Lancers im US-Bundesstaat Virginia am Ball. Die Semesterferien verbringt er nun in der Heimat. Und tritt für seinen Mutterverein gegen die Kugel. „Er ist ein echter Glücksgriff für uns“, freut sich Schaller.

Kalchner ließ den bereits in den Urlaub abgedüsten Kapitän Robert Schliszio fast vergessen. Beim 2:0 passte der Newcomer genau in die Schnittstelle zu Thomas Strasser. Und der Torjäger lupfte den Ball von der Strafraumgrenze über Iglings Keeper Andreas Schaudt (27.). Kurz zuvor vergab Kilian Stotz freistehend vor Staudt. Beim 3:0 suchte Kalchner wieder Strasser – und fand ihn. Der quirlige Torjäger, der in der Rückrunde nur viermal knipste, blieb diesmal eiskalt (62.). Starker ärgerte sich über die „individuellen Fehler vor den Gegentoren“.

Einen fast schon geruhsamen Abend verlebte Eichenaus Tormann Maximilian Tretschok. Keinen echten Schuss musste der 24-Jährige abwehren. Mit dem 3:0 im Rücken lässt es sich halbwegs beruhigt ins Landsberger Hinterland fahren. „Das wird dennoch brutal schwer dort“, ahnt Schaller. Der Trainer, der mit Eichenau in den vergangenen beiden Jahren von der A-Klasse in die Kreisliga durchmarschiert ist, feiert am Freitag seinen 60. Geburtstag. Am Samstag beim um 14.30 Uhr in Igling beginnenden Rückspiel kann ihm sein Team ein nachträgliches Geschenk bereiten.