Eichenau wird von den Gästen aus Gilching zerlegt

Sebastian Schmeiser FC Eichenau © privat

Eine Woche nach dem eindrucksvollen 6:0-Kantersieg beim SC Pöcking ist der FC Eichenau wieder auf dem harten Boden der Kreisliga-Realität gelandet.

Eichenau – Die Mannschaft von Spielertrainer Sebastian Schmeiser verlor auf heimischen Geläuf gegen den TSV Gilching II recht deutlich mit 0:3 (0:2). Dabei wollten die Starzelbacher mit schönem Fußball wieder mehr Zuschauer in die Arena an der Budrio-Allee locken. Doch wie schon wie vor zwei Wochen (0:3 gegen Unterpfaffenhofen) schlichen die Hausherren nach 90 regnerischen Minuten wie begossene Pudel vom Platz.

Über die gesamte Spielzeit waren die Gäste aus dem Starnberger Nachbarlandkreis die spielbestimmende Mannschaft. Maximilian Michl schoss die Gilchinger nach 15 Minuten in Führung, Maximilian Gröbel legte nach einer halben Stunde das 0:2 nach. Doch selbst in personeller Überzahl – Gilchings Emre Acku sah wegen einer Notbremse nach 34 Minuten die Rote Karte – konnte die Schmeiser-Elf das Spiel nicht mehr drehen. Drei Minuten nach Wiederbeginn traf Hendrik Obermeyer zur Vorentscheidung zu Gunsten der Gäste. Die Zweitvertretung des Landesligisten spielte in der Folge die komfortable Führung locker über die Zeit.

DIRK SCHIFFNER