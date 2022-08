Trauer um Werner „Bongo“ Janotta: Der Ursprung seines Spitznamens wird für immer ein Rätsel bleiben

Werner Janotta starb mit 69 Jahren. © Dieter Metzler

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die traurige Nachricht vom plötzlichen Tod von Werner Janotta – von allen nur „Bongo“ gerufen.

Emmering – Der Fußball-Landkreis ist geschockt. Der einstige Ausnahme-Fußballer Werner Janotta hatte erst im Juni seinen 69. Geburtstag gefeiert. „Er war mein bester Freund. Es ist einfach hart“, sagt Janottas langjähriger Weggefährte Max Lachauer. 27 Jahre lang haben die beiden ihre Urlaube gemeinsam auf Gran Canaria verbracht. „Dabei hatten wir viele schöne gemeinsame Erlebnisse, die mir keiner nehmen kann“, sagt Lachauer.

Das Geheimnis um seinen Spitznamen nahm „Bongo“ nun mit ins Grab. Niemand von seinen unzähligen Weggefährten konnte erklären, wie Werner Janotta zu dem ausgefallenen Namen kam, der ihn letztlich im Landkreis berühmt machte.

Jürgen Kapfer: „Er war und wird ein Vorbild bleiben“

Schon während seiner Zeit als Jugendspieler beim SC Fürstenfeldbruck wurde Janottas fußballerisches Talent von den Fachleuten erkannt. Seine Berufungen in die Jugend-Bayernauswahl überraschte damals niemanden. An diese Zeit erinnert sich Landsberieds 2. Bürgermeister Hubert Ficker: „Ich habe vor mehr als 50 Jahren gegen Bongo und zusammen mit ihm in verschiedenen Jugendauswahl-Mannschaften gespielt. Jetzt bin ich einfach nur traurig.“

Janotta legte eine steile Karriere im regionalen Fußball hin. In den Glanzzeiten der beiden Fußballclubs aus Emmering und Bruck zwischen den 1970er- und 1990er-Jahren prägte Janotta das Geschehen der beiden Nachbarvereine – Spieler, Spielertrainer und als Coach. Als Trainer der Bezirksoberliga-Elf des SCF stieg er mit den Bruckern in die Landesliga auf (1992/93). Als Spielertrainer war Janotta in Emmering – zusammen mit dem langjährigen Schiedsrichter Josef Michl – beim SV Lohhof und beim SC Olching tätig. Dazu kamen Stationen bei Inning und Alling.

Janotta wurde von allen für seine Kompetenz aber auch für seine menschliche Seite geschätzt. „Besonders junge Spieler konnten auf ihn aufschauen. Er war und wird ein Vorbild bleiben“, sagt Unterpfaffenhofens Sportdirektor Jürgen Kapfer. Am Ende seiner Trainerlaufbahn übernahm der in Emmering wohnende Fußball-Tausendsassa dann noch einmal eine völlig neue Rolle: Seine Erfahrungen bracht Janotta als Vizepräsident des SC Olching ein.

Peter Helfer: „Amoi seng mir uns wieder. Pfiadi“

Beruflich war der Emmeringer als Geschäftsführer in einer Münchner Firma für Notarbedarf tätig. Seit fünf Jahren war er im Ruhestand. Werner Janotta hinterlässt Ehefrau Edith, die Kinder Tina und Sabine sowie mit Yannick, Paul, Finian und Bastian vier Enkelkinder. Auf Wunsch der Familie findet die Urnenbeisetzung in engstem Familienkreis statt.

Der Landkreis-Fußball verabschiedet sich derweil auf seine Weise von Werner Janotta. „Ein echter Sportsmann und Schnauzbart-Kollege, eine regionale Fußball-Größe und wahrer Kumpel hat uns für immer verlassen“, schreibt der langjährige Tagblatt-Sportredakteur Peter Loder auf Facebook. Und Olchings Fußball-Chef Peter Helfer sagt: „Danke für alles, wir verneigen uns vor Dir. Amoi seng mir uns wieder. Pfiadi.“ (Dieter Metzler)