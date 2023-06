Doppelmeisterschaft für Überackers Männer-Teams - „Ein Verein, eine Familie“

Zwei Teams, zwei Erfolge: Für Überackers Männer-Teams war es eine sehr erfolgreiche Saison. Gefeiert wurde natürlich gemeinsam. © Dieter Metzler

Das 60. Vereinsjubiläum von RW Überacker ist zum sportlichen Top-Jahr geworden. Gleich vier Mannschaften des Vereins haben den Aufstieg geschafft.

Überacker – Die Kreisklassen-Frauen machten vorzeitig den Durchmarsch in die Kreisliga fest, die C-Klassen-Männer waren aufgrund des neuen Spielmodus bereits im Frühjahr in die B-Klasse aufgestiegen, und der Bezirksoberliga-Elf der Frauen gelang am letzten Saison-Spieltag erstmals in der Vereinsgeschichte der Schritt in die Landesliga. Eine Woche zuvor hatten die Herren, die in der Relegation zwei Mal gegen den SC Unterpfaffenhofen II gewannen, den Sprung in die Kreisklasse geschafft.

Dass Überacker ähnlich hoch gespielt hat, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. „Wir sind schon einmal im Jahr 1983 in die B-Klasse aufgestiegen“, erinnert sich der 39-jährige Andreas Froschmeier zurück. „Das käme nach heutiger Einteilung der Kreisklasse gleich“, so der Chef der RW-Fußball-Abteilung. Im ersten Relegationsspiel habe man damals in Schöngeising den SF Windach mit 4:1 geschlagen und im zweiten Spiel in Türkenfeld den SV Söcking mit 2:1 bezwungen. Kuriose Parallele zu abgelaufenen Saison: „Auch damals wurde die zweite Mannschaft Meister“, erzählt Froschmeier.

In der abgelaufenen Saison ließen die Rot-Weißen schon früh erahnen, wohin die Reise führen würde. Mit zwölf Punkten Vorsprung hat man die Hinrunde in der A-Klasse souverän angeführt. In 14 Spielen musste man nur eine Niederlage gegen Malching sowie ein Remis gegen Geiselbullach II hinnehmen.

Verschworener Haufen übersteht Relegation

Zum Lohn leistete sich die Mannschaft im März ein Trainingslager am Gardasee. „30 Leute waren wir und wuchsen noch mehr zu einem verschworenen Haufen zusammen“, so Froschmeier. Und das zusätzlich zum allgemein guten Zusammenhalt in Überacker. „Wir sind ohnehin ein Verein, eine Familie.“ Durch den ersten Hinrundenplatz qualifizierten sich die Rot-Weißen für die Meisterrunde, wo sie am Ende den zweiten Platz hinter Malching belegten.

Das Relegationsrückspiel gegen den SC Unterpfaffenhofen II avancierte schließlich zum Saison-Highlight, so Froschmeier. Über 500 Zuschauer habe das Dorf-Stadion schon ewig nicht mehr erlebt. Nach dem 2:0 Hinspielerfolg gewann die Elf von Trainer Korbinian Dunkel auch das Rückspiel mit 2:1.

„Unser Ziel in der Kreisklasse ist natürlich der Klassenerhalt“; sagt Froschmeier. Alle bleiben an Bord und freuen sich auf große Gegner wie Emmering, Fürstenfeldbruck und Gröbenzell.

Zweite und erste Mannschaft arbeiten als Einheit

Wegen des neu eingeführten Spielmodus im Zugspitz-Kreis konnte die Reserve der Rot-Weißen als erste Mannschaft im Jubiläumsjahr des Vereins den Aufstieg quasi vorzeitig feiern. Als Herbstmeister der C-Klasse in der Vorrunde wurde die Elf von Trainer Wolfgang Zander und Betreuer Andreas Ruprecht zur Rückrunde vom Spielleiter der Abstiegsrunde in der B-Klasse zugeordnet.

Diese Runde beendeten die Rot-Weißen mit Bravour auf dem zweiten Tabellenplatz mit zwölf Punkten hinter dem FC Landsberied II, den man im letzten Spiel mit 3:1 besiegen konnte. „Wir sind sehr stolz auf diesen Erfolg“, sagt Fußball-Chef Andreas Froschmeier.

Das Geheimnis hinter den guten Leistungen sieht Froschmeier darin, dass in Überacker erste und zweite Mannschaft zusammen trainieren. „Bei uns gehört die erste und zweite Mannschaft zusammen.“ Das Ziel für die kommende Spielzeit sei klar: Die Mannschaft will den Klassenerhalt in der B-Klasse schaffen. (Dieter Metzler)