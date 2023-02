Trainer Dominik Sammer beim SC Oberweikertshofen: Erfolgsgeheimnis Stammtisch-Pflicht

Von: Dieter Metzler

Dominik Sammer visiert mit seiner Mannschaft einen einstelligen Tabellenplatz © Dieter Metzler

Ergebnistechnisch lief die Vorbereitung auf die Rückrunde beim SC Oberweikertshofen nicht so erfolgreich, wie man sich das vielleicht gewünscht hat.

Oberweikertshofen – Aus der Ruhe will sich Trainer Dominik Sammer deshalb aber nicht bringen lassen. Im Tagblatt-Interview blickt der mit 25 Jahren jüngste A-Lizenzschein-Inhaber Deutschlands auf die Hinrunde zurück, erklärt, wo er am Ende der Saison mit der Mannschaft stehen will und warum er seinen Spielern so etwas wie eine Stammtisch-Pflicht verordnet hat.

Herr Sammer, welches Fazit würden Sie zur bisherigen Saison ziehen?

Den bisherigen Saisonverlauf muss man teilen. Die Hinrunde mit 17 Spielen und Platz fünf mit 13 Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz verlief gut. In den vier Spielen der Rückrunde im November musste ich Spieler einsetzen, die kränkelten, angeschlagen waren und einfach nicht hätten spielen dürfen. Da unser Spiel von der Intensität lebt, waren die Leute dazu nicht in der Lage. Insgesamt aber bin ich sehr zufrieden. Wir stehen auf einem einstelligen Tabellenplatz und zwar vom ersten Spieltag an. Eine starke Leistung für einen Aufsteiger.

Was hat Sie besonders geärgert im bisherigen Saisonverlauf?

Die Unruhe im Verein. Ich habe das Gefühl gehabt, dass das Umfeld nicht mehr an unseren Weg geglaubt hat. Die Mannschaft und ich waren uns aber immer über unsere Situation im Klaren, da wir unsere Niederlagen einzuordnen wussten.

Und was hat Sie bisher besonders gefreut?

Besonders gefreut haben mich die vom ersten Tag an herrschende Begeisterung in der Gruppe und der Zusammenhalt. Jeder kann mit jedem. So habe ich das bisher noch nicht erlebt.

Was sagen Sie zur Qualität Ihres Kaders?

Der Verein hat sich im Sommer bewusst für einen Umbruch entschieden. Acht Spieler mussten gehen. Dafür haben wir junge, regionale und wirklich topausgebildete Spieler von unten nach oben gezogen und einige neue dazu geholt. Im Kader stehen jetzt 16 Spieler unter 22 Jahren bei einem 24-Mann-Kader. Darauf bin ich stolz, aber es braucht auch seine Zeit. Wir sind eine wirklich außerordentlich Truppe, in der alle gerne ins Training gehen, was auch eine Trainingsbeteiligung von ganzen 92 Prozent belegt.

Setzen sich die Spieler nach dem Spiel und Training eigentlich noch im Vereinsheim zusammen so wie früher oder geht gleich jeder seines Weges?

Am Donnerstag nach dem Training trifft man sich schon im Vereinsheim. Da ist der Stammtisch, die eingeschworenen Weikertshofener da. Die wollen die Spieler sehen. Zu Saisonbeginn habe ich gesagt, ich hätte es gern, wenn die Spieler hingehen. Denn es ist mir wichtig, dass wir uns austauschen. Das hat sich inzwischen etabliert. Selbst am Dienstag treffen sich Spieler vereinzelt im Vereinslokal.

Sprechen Sie bei Neuverpflichtungen mit?

Immer. Ich scoute die Spieler, ob sie in unser Profil passen und spreche es anschließend mit Uli (Sportlicher Leiter Bergmann) ab. Auf diese Weise kamen die Transfers im Sommer von Dominik Widemann, Elias Eck, Yenal Strauß und Adnan Muminovic zustande und in der Winterpause die Verpflichtungen von Fabio Meikis, Moritz Leibelt und Tizian Hampel.

Woran hat es gehapert, dass Sie nicht ganz vorne mitspielen?

Wir stehen da, wo wir stehen. Wir sind eine junge Mannschaft, die auch Spiele verliert. Das gehört einfach zum Entwicklungsprozess. Fehler sind letztlich Erfahrungen, die die Spieler für ihre Entwicklung brauchen. Meine Spieler dürfen Fehler machen, brauchen keine Angst zu haben, sondern sollen mutig agieren und entscheidungsfreudig sein.

Wie beurteilen Sie die bisherige Vorbereitung?

Bis auf die Ergebnisse gegen Topgegner, das darf man nicht vergessen, bin ich sehr zufrieden. Die neue Freilufthalle ist für unsere Vorbereitung optimal. Sie ist inzwischen auch sehr beliebt bei anderen Vereinen. Hier haben schon Sulzemoos, Geiselbullach, Adelshofen, Kottgeisering, um nur einige aufzuzählen, trainiert.

Wie sieht Ihre Philosophie aus? Kurz und knapp.

Alle greifen an und alle verteidigen. Ein unfassbar aktives Spiel mit klarem Plan mit und gegen den Ball. Diesem wollen wir treu bleiben. Die Mannschaft lebt das und ist damit sehr zufrieden.

Wo wollen Sie am Ende der Saison mit der Mannschaft stehen?

Wir wollen so schnell es geht, den Klassenerhalt schaffen und am Ende einen einstelligen Tabellenplatz belegen.

Welche Rolle nimmt Co-Trainer Alexander Greif ein?

Ali ist mein Co-Trainer und zugleich der Kapitän der Mannschaft. Für ihn und für mich eine perfekte Rolle. Er ist nah an der Mannschaft, erkennt Stimmungen, ist ein echter Leader und arbeitet mir perfekt zu. Ich vertraue ihm blind. Wir sind echt ein gutes Team.

Welche Rolle spielt die Jugendabteilung in Ihren Planungen?

Ich schaue mir alle Mannschaften an. Ich möchte, dass die Leute mich sehen. Wir sind ein Dorfverein, wo die Gemeinschaft über allem steht. Die Jugendabteilung ist das Rückgrat der 1., 2. und 3. Mannschaft. Je mehr Einheimische wir haben, desto mehr profitiert der Gesamtverein davon. So haben sich Kilian Lachmayr, Valentin Hueber, Leo di Pascale, Constantin von Borries, Tobias Hackl und Felix Hallmann durchgesetzt und den Sprung in die erste Mannschaft gepackt. Dieter Metzler

Nah an der Mannschaft: Sammer legt viel Wert auf gute Stimmung in seinem Team. Eine große Hilfe ist ihm dabei Co-Trainer Alexander Greif. © Dieter Metzler