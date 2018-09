Erste Saisonpleite für Upfer Buam - Biburg mit wichtigen Punkten

A-Klasse 2: Kompakt

von Andreas Daschner schließen

Der SC Gröbenzell verschenkt eine Führung im direkten Duell mit Ethnikos, Puchheim erkämpft sich einen gegen Emmering. Der Spieltag in A-Klasse 2.

SC Unterpfaffenhofen II - SC Olching II 1:4 (1:0) – Jetzt hat es auch die bis dahin ungeschlagene Reserve der „Upfer Buam“ erwischt. Im Spitzenspiel gegen Olching kassierte die Mannschaft von Coach Günther Regner die erste Niederlage. Ein Eigentor brachte die Gäste auf die Verliererstraße. In der ersten Halbzeit schien noch alles nach Plan für den SCU zu laufen. Nick Kapfer hatte nach einer guten halben Stunde zum 1:0 getroffen. Nach dem Seitenwechsel glich Mohamed Kamara zunächst aus, ehe Unterpfaffenhofens Nico Yue das Malheur mit dem Treffer ins eigene Netz passierte. Erneut Kamara und Andreas Niedermayr schraubten das Ergebnis danach in unerwartete Höhe.

SC Gröbenzell II - Ethnikos Puchheim 2:3 (1:2) – Auch eine frühe Führung verhalf den Gröbenzellern im Sechs-Punkte-Spiel nicht zum ersehnten ersten Saisonsieg. Stefan Brückner hatte die Hausherren bereits in der achten Minute in Führung geschossen. Doch der Jubel hielt nicht lange vor. Nur drei Minuten später glich Patrick Wegert für Ethnikos wieder aus. In die Pause ging der SCG nach einem weiteren Treffer von Leon Brückner mit einem Rückstand. Den konnte Alessandro Sperduto nach einer knappen Stunde zwar noch einmal ausgleichen. Aber wie schon im ersten Durchgang kassierten die Männer vom Gröbenbach nur wenige Minuten später gleich wieder ein Gegentor. Diesmal sorgte Cosmin Badiu für die endgültige Entscheidung zugunsten der Puchheimer Griechen.

FC Puchheim - FC Emmering II 1:0 (1:0) – Sprichwörtlich vom Winde verweht wurden die meisten Aktionen im Puchheimer Stadion. Deshalb entwickelte sich eine kämpferische Partie zwischen zwei Teams auf Augenhöhe. Am Ende setzten sich die Puchheimer durch – „verdient, weil wir mehr Chancen hatten“, sagte Coach Michael Liebl. Den Siegtreffer leitete Lennard Riedel mit einer starken Einzelleistung ein. Er setzte sich gegen zwei Gegenspieler auf dem Flügel durch. Seinen Schuss aufs lange Eck lenkte Emmerings Florian Junker unglücklich ins eigene Tor.

SV Puchheim - TSV Pentenried 1:1 (1:1) – Bei stürmischen Verhältnissen am Krautgartenweg taten sich beide Teams vor allem mit der Chancenverwertung schwer. In einem teils hart geführten Spiel gingen die Pentenrieder bereits in der fünften Minute in Führung. Nur zwölf Minuten später glich Puchheims Sebastian Cloes aber wieder aus. Weil beide Teams gute Möglichkeiten für weitere Treffer ausließen, blieb es am Ende bei der Punkteteilung.

ASV Biburg - TV Stockdorf 2:0 (1:0) – Dank des überraschenden Siegs beim Tabellensiebten haben sich die Biburger etwas Luft zu den beiden Abstiegsplätzen verschafft. Bereits in der siebten Minute brachte Sebastian Schmid die Hausherren in Führung. Danach mussten die knapp 50 Zuschauer in Biburg bis zur 83. Minute zittern, ehe Eric Wilkner mit dem Treffer zum 2:0 alles klar machte.