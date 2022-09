B-Klasse: Ethnikos bleibt die Nummer eins in Puchheim und der Liga – SVA verteidigt Spitze

Von: Andreas Daschner

Mittendurch: Szene aus dem Spiel des SC Schöngeising (gelbe Trikots) gegen Wildenroth. © Peter weber

Klarer Sieg im Stadtderby: Ethnikos wird seiner Favoritenrolle auch gegen die Reserve des FC Puchheim gerecht.

Fürstenfeldbruck – Der Griechen-Klub unterstreicht damit klar seine Position als Tabellenführer in der B-Klasse 2. In Gruppe 3 verteidigte Althegnenberg mit einem Sieg in Türkenfeld Rang eins.

B-Klasse 1

SC Schöngeising II - SpVgg Wildenroth II 2:4 (1:3) – Die SpVgg Wildenroth hat sich im Derby als Verfolger des Spitzenduos Kottgeisering und Eichenau etabliert. Spieler des Tages wurde dabei Dennis Grüner, der dreimal für die Wildenrother traf. Für seinen ersten Streich brauchte Grüner nicht lange: In der dritten Minute deutete Schiri Dieter Martin auf den ominösen Punkt: Strafstoß. Grüner ließ sich die Chance nicht nehmen und setzte eine gute Viertelstunde später auch noch das 2:0 drauf. Noch vor der Halbzeit traf er zum dritten Mal, ehe Tristan Umkehrer der vierte Wildenrother Treffer gelang. Dazwischen kamen die Schöngeisinger zu ihren Ehrentreffern: Andreas Asam erzielte das 1:2, Maxim Burzlaff setzte mit dem Tor zum 2:4 den Schlusspunkt hinter das Derby.

B-Klasse 2

SV Germering II - TSV Alling II 0:2 (0:2) – Germerings Reserve wartet weiter auf den ersten Sieg in dieser Saison. Gegen Alling war die Partie schon nach einer knappen halben Stunde entschieden – zuungunsten des Tabellenletzten. Bereits in der fünften Minute gaben die Gäste die Richtung vor: Metin Aksoy hatte zum 1:0 getroffen. Maximilian Kaiser stellte schon in der 28. Minute den 2:0-Endstand her.

Ethnikos Puchheim - FC Puchheim II 5:2 (3:1) – Die Ethnikos-Griechen bleiben nicht nur in Puchheim die Nummer eins, sondern auch in der B-Klasse 2. Im stadt-Derby feierten die bislang noch ungeschlagenen Hausherren den bereits sechsten Sieg im siebten Spiel. Ein Doppelschlag in der 23. und 28. Minute gab schnell die Marschrichtung in der Partie vor. Die Torschützen: Manuel Ntum und Mazier Ali. Die weiteren Treffer für Ethnikos erzielten Serdar Uzun, Giorgian Heres und Murat Öksüz. Für ein wenig Spannung zwischendurch sorgten die Anschlusstore des FC, die auf die Konten von Anton Schmidt (1:2) und Xaver Sedlmaier (2:3) gingen.

B-Klasse 3

TSV Türkenfeld II - SV Althegnenberg 1:4 (0:4) – Mit einer starken Teamleistung hat der SV Althegnenberg die Tabellenspitze verteidigt. Dabei sah es zunächst aber nicht so aus. „Es war ein holpriger Start, die ersten zehn Minuten haben wir völlig verschlafen“, sagt SV-Coach Marcel Aue. Doch das sollte sich ändern. Aue spricht von einer „sensationell starken Teamleistung“ in der Folge. „Da hat die Mannschaft gezeigt, zu was sie fähig ist, wenn sie als Mannschaft auftritt.“ Ganze 21 Minuten benötigten die Gäste, um die Weichen auf Sieg zu stellen. Den Torreigen eröffnete Finn-Jannis Peschek in der 20. Minute. Danach trafen Dennis Lüger (30.), erneut Peschek (34.) und Benedikt Wex (41.). Nach der Pause ließen es die Althegnenberger dann etwas ruhiger angehen. „Da haben wir die Führung eher verwaltet“, sagt Aue. Die Hausherren öffneten ihr Spiel. Die sich dadurch ergebenden Räume nutzten die Gäste aber nicht mehr in letzter Konsequenz. Türkenfeld gelang in der 80. Minute immerhin noch der Ehrentreffer durch Maximilian Schwab. Die Punkte nahmen aber verdient die Gäste mit nach Hause. ad