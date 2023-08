Ethnikos Puchheim: Die Torfabrik der B-Klasse geht jetzt eine Liga weiter oben auf Trefferjagd

Von: Thomas Benedikt

Teilen

Der Schrecken jeder Abwehr war die Offensive von Ethnikos Puchheim. Hier dreht Önder Öksuz jubelnd gegen GW Gröbenzell ab. © Peter Weber

Wenn am Wochenende die A-Klasse beginnt, ist nach einigen Jahren Abwesenheit ein Verein wieder mit von der Partie: Ethnikos Puchheim.

Puchheim – „Ahu!“ Den Schlachtruf, den die spartanischen Krieger in Zack Snyders Comic-Verfilmung „300“ auf der ganzen Welt bekannt gemacht haben, wird man in der anstehenden Saison auch auf den Plätzen der A-Klasse zu hören bekommen. Denn die Fußballer von Ethnikos Puchheim, die sich den Schlachtruf ebenfalls angeeignet haben, sind nach dem Aufstieg aus der B-Klasse zurück – und im Gepäck haben sie eine ganze Menge Offensiv-Power.

„Das war schon unser Prunkstück“, sagt Ethnikos-Spieler, Funktionär und Enkel des Vereinsgründers Alexander Egger im Rückblick auf die vergangene Saison. Ganze 45 Tore in gerade einmal zwölf Partien produzierte die Puchheimer Sturmreihe in der Herbstrunde der B-Klasse.

Neuzugänge stabilisieren die Ethnikos-Defensive

Und auch die Hintermannschaft stand sicher. Da profitierten die Ethnikaner, wie sie sich selbst nennen, von einigen teils hochkarätigen Neuzugängen. „Die sind eigentlich zu gut für die B-Klasse“, sagt Egger. Doch sie behoben ein altes Puchheimer Problem. „Innenverteidiger sucht man bei uns eigentlich vergeblich“, sagt Egger und lacht. Viel lieber würden alle auf Torejagd gehen.

Das taten die Puchheimer dann erneut in der Meisterrunde. Mit 28:13 Toren standen sie am Ende ganz oben in der Tabelle. Wieder stellten sie sowohl die torgefährlichste Offensivreihe als auch die sicherste Abwehr. „Am Ende war es schon verdient“, sagt Egger. Dabei war man sich vor dem Auftakt der Aufstiegsrunde nicht sicher, wo man im Vergleich zu den anderen Teams stehen würde. „Da hatten wir schon ein bisschen Muffensausen.“

Auswärtssieg in Wildenroth wird zum Schlüsselerlebnis

Nicht ganz zu Unrecht, wie sich zeigen sollte. Im Frühjahr wurde Ethnikos ganz anders gefordert, als noch im Herbst. Als Knackpunkt sieht Egger die Partie im Mai bei der SpVgg Wildenroth II. Der Verein hatte gerade sein neues Wappen vorgestellt und neue Trikots bekommen. „Es herrschte richtig Aufbruchstimmung.“ Und prompt lagen die Puchheimer mit 0:1 zur Pause hinten. „Völlig verdient“, erinnert sich Egger. Was folgte, war die „wahrscheinlich beste zweite Halbzeit, die ich je von uns gesehen habe“, so Egger. Puchheim gewann 3:1. Der Weg zum Aufstieg war frei.

Ein griechischer Hoplitenhelm ziert das neue Wappen von Ethnikos. © Ethnikos Puchheim

Doch nicht nur wegen der Meisterschaft blickt der Ethnikos-Spieler auf eine sehr schöne Spielzeit zurück. Viele Jahre habe man mit dem Ruf der Ausländermannschaft zu kämpfen gehabt – mit allem, was dazu gehört: Provokationen, Sticheleien. „Die Gegner wissen, dass wir vielleicht temperamentvoller als andere sind und spielen entsprechend“, sagt Egger. Nicht so in der abgelaufenen Saison. „Die war super fair. Viele haben uns auch zum Aufstieg gratuliert“, freut sich der Puchheimer.

Der Zusammenhalt ist groß im Puchheimer Multikulti-Verein

Die A-Klasse geht der Verein gelassen an. „Wir haben uns keine Ziele gesetzt“, sagt Egger, schränkt aber auch ein: „Wenn man es schon einmal in die A-Klasse geschafft hat, möchte man da auch gerne bleiben.“ Doch der sportliche Erfolg sei bei den Puchheimern nicht so wichtig. Vielmehr gehe es um den Zusammenhalt im Club – ganz nach dem Ethnikos-Motto „Mehr als ein Verein“.

„Wir stellen als kleiner Verein ein Team auf die Beine“, sagt Egger. Das könne selbst manch größerer Club nicht von sich behaupten. „Und wenn es doch Mal eng wird mit den Spielern springt halt ein 40-Jähriger ein“, so Egger. „Darauf sind wir stolz.“ Ebenso auf die Integrationsarbeit, die man leistet. Auch wenn Name und Wappen etwas anderes suggerieren, der Verein ist schon lange nicht mehr allein in griechischer Hand. „Türkei, Rumänien, Ukraine, Kamerun, Afghanistan und Deutschland“, zählt der Ethnikos-Funktionär nur einige der Nationalitäten im Verein auf. Auf das „Ahu“ konnte man sich dennoch einigen. (Thomas Benedikt)