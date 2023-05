Primus Ethnikos Puchheim bleibt auf der Siegerstraße – FC Puchheim II gewinnt Sechs-Tore-Spiel

Teilen

Der SV Kottgeisering musste gegen die zweite Garde des FC Puchheim eine Niederlage einstecken. Foto: weber © weber

Landkreis – Wildenroth kletter auf Rang zwei, Eichenaus Reserve ist gegen den Spitzenreiter Ethnikos chancenlos.

Meisterrunde A

GW Gröbenzell - SpVgg Wildenroth II 1:2 (1:1) – Die Resere aus Wildenroth hat nach dem Sieg über Gröbenzell den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz geschafft. Dabei hatten die Zeichen anfangs so gar nicht auf Sieg für die Gäste gestanden. Denn den besseren Start erwischten die Hausherren. Für die Grün-Weißen netzte Andreas Tollert ein (12.) Mit dem Pausenpfiff gelang Alexander Dotterweich dann der Ausgleich für die Spielvereinigung (45.). Und für Wildenroth ging es nach dem Seitenwechsel auch gleich gut weiter. Kurz nach dem Wiederanpfiff netzte Josef Huber für die Gäste ein (51.). Bei diesem Ergebnis sollte es auch bleiben. Wildenroth konnte damit in der Tabelle die Eichenauer überholen, die beim Spitzenreiter Ethnikos Puchheim unterlagen, und sich Platz zwei erobern.

Ethnikos Puchheim - FC Eichenau II 2:0 (0:0)– Der Tabellenführer bleibt weiter an der Spitze. Auch die Reserve vom FC Eichenau hatte keine Chance gegen Ethnikos. Die erste Halbzeit blieb jedoch torlos. Nach dem Seitenwechsel dauerte es noch etwas, doch dann erzielte Murat Öksüz den Führungstreffer (61.) für Ethnikos. In der Nachspielzeit schraubte dann Giorgian Heres das Ergebnis auf 2:0 nach oben (97.).

SV Kottgeisering - FC Puchheim II 2:4 (1:1) – Der bessere Start in die Partie war den Hausherren geglückt. Andreas Gebauer hatte zum 1;0 eingeschoben (15.), doch danach waren die Gäste aus Puchheim wieder an Zug. Kurz vor dem Pausenpfiff glich Florian Neubauer zum 1:1 aus (44.). Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gäste den besseren Start ins Spiel. Jonas Gelzhäuser brachte die Puchheimer auf 2:1 nach vorne (60.). Kottgeisering gab aber nicht auf und Fabian Hochlänger erzielte den Ausgleich zum 2:2 (78.). Als dann Gabriel Ehrensberger für Puchheim den Führungstreffer markiert hatte (60.), warf Kottgeiserings Coach Uwe Slowik alles nach vorne. „Und dann haben wir uns natürlich mit dem letzten Konter noch ein weiteres Tor eingefangen“, so der Coach. Nico Grimm vollendete den Puchheimer Sieg zum 4:2 in der Nachspielzeit (94.). „Wir sind noch immer im Aufbau mit unseren Nachwuchsspielern“, so Slowik, der mit seinem Team noch auf dem vorletzten Rang liegt - und das ohne Sieg bisher in dieser Runde.

Meisterrunde B

SV Althegnenberg - SF Breitbrunn II 2:0 – Das hatten sich die Althegnenberger auch anders vorgestellt. Anstatt den grandiosen Lauf der Vorwoche, als man 6:0 gegen die Moorenweiser Reserve punkten konnte, fortzusetzen, wurde die Partie seitens der Gäste aus Breitbrunn angesagt. Gründe sind nicht bekannt. SVA-Coach Marcel Aue bedauerte die Absage auch. Man habe nach Testspielen angefragt, aber nur Absagen bekommen. Stattdessen wurde die Reserve lautstark unterstützt. Die Partie wird nun mit 2:0 für Althegnenberg gewertet. Hechendorf wartet nun als nächster Gegner auf den SVA. (gog)