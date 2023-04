B-Klasse: Ethnikos Puchheim verteidigt die Stadtkrone – Puch siegt souverän gegen Schöngeising II

Von: Thomas Benedikt

Teilen

Teils hitzig wurde das Derby zwischen dem FC Puchheim II und Ethnikos (in Schwarz) geführt. © Peter Weber

Landkreis Fürstenfeldbruck – Zweimal zu Null, zweimal gewinnt das Heimteam. Für die ersten Mannschaften in der B-Klasse war es ein erfolgreicher Spieltag.

Meisterrunde A

Ethnikos Puchheim - FC Puchheim II 4:0 (2:0) – Dank ihres souveränen Derby-Erfolgs gegen den FC Puchheim II marschieren die Ethnikos-Kicker weiter schnurstracks in Richtung A-Klasse. Im stadtinternen Duell machten die Griechen früh klar, in welche Richtung die Partie gehen sollte. Zwar hatten auch die Gäste die eine oder andere Chance, doch die Tore machte Ethnikos. Leon Ruder brachte die Gastgeber per Freistoß in Führung (27.), und Emre Altintas erhöhte noch vor der Pause (39.) – ebenfalls in Folge eines Freistoßes. Önder Öksüz (63.) und Resul Orhankazi (88.) sorgten für den 4:0-Endstand.

Abstiegsrunde G

SV Puch - Schöngeising II 3:0 (3:0) – Der SV Puch ist auf dem besten Weg als amtierender C-Klassen-Meister den Verbleib in der B-Klasse zu sichern. Der 3:0-Erfolg über den SC Schöngeising II war bereits der zweite Sieg in der Abstiegsrunde. Damit grüßen die Pucher nun von der Tabellenspitze der Gruppe G. Gegen Schöngeisings zweite Mannschaft ließ die Mannschaft von Trainer Marco Errichetti überhaupt nichts anbrennen. Petru Nistor hatte die Gastgeber schon in der 2. Minute in Führung gebracht. Robert Bublinschi sorgte mit seinen beiden Treffern (6. und 22.) dann schon vor der Pause für die Vorentscheidung. ben