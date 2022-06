Sein Marktwert war schon bei 300.000 Euro: Ex-Profi verstärkt Landesligist Oberweikertshofen

Per Handschlag besiegelten (v.l.) Sportlicher Leiter Uli Bergmann, Dominik Widemann und Fußballabteilungsleiter Martin Steininger die Zusammenarbeit. © Dieter Metzler

Einen echten Hochkaräter hat der SC Oberweikertshofen mit dem ehemaligen Profi-Stürmer Dominik Widemann an Land gezogen.

Oberweikertshofen – Noch am vergangenen Sonntag verfolgte der 25-Jährige zusammen mit seinem Bruder Sascha, Trainer der Puchheimer Bezirksliga-Frauen, und Freundin Hanna das Testspiel des SCO gegen Türkgücü, um seine neuen Mitspieler unter die Lupe zu nehmen. „Wir schätzen uns glücklich, einen so guten Transfer getätigt zu haben“, freut sich der Sportliche Leiter des SCO, Uli Bergmann. „Dazu ist Dominik ein Spieler aus der Region, der schon höherklassig am Ball war. Das hebt ganz einfach nochmal die Qualität im Team.“

Großen Anteil am Transfer hatte aber auch Dominiks Bruder Sascha Widemann. „Den kenn ich noch aus meinen Wildenrother Zeiten“, sagt Bergmann. „Wir hatten aber auch das Gefühl, dass Dominik und seine Freundin Hanna sich gleich in Oberweikertshofen wohl gefühlt haben.“ Trotzdem ist klar: So einen Transfer kann der Verein nur mit Hilfe der heimischen Unternehmen sowie Privatpersonen, die den SCO seit Jahren unterstützen, stemmen.

Seine ersten Schritte machte Widemann beim TSV Moorenweis

Seine ersten Fußballerjahre verbrachte Dominik Widemann beim TSV Moorenweis und SC Fürstenfeldbruck. Aber noch als Junior wechselte das Talent zur SpVgg Unterhaching. Dann ging es schnurstracks in die 2. Bundesliga zum FC Heidenheim. Zu dieser Zeit schnellte auch sein Marktwert auf bisher die höchste Summe von 300 000 Euro. Nach drei Jahren Heidenheim kehrte Widemann nach Unterhaching zurück, um bereits eine Saison später zu den Kickers nach Würzburg in die 3. Liga zu wechseln. Es folgte eine Saison bei der SG Sonnenhof Großaspach in der Regionalliga Südwest. Zuletzt trug Widemann das Trikot des TSV Rain, wo der Vertrag des 1,80 Meter großen Stürmers am 30. Juni ausläuft.

Vom Profifußballer zurück in den Amateurbereich zu gehen, das stelle für ihn kein Problem dar. „Ich studiere jetzt erst einmal Sportmanager, wohne derweil bei meinen Eltern in Grunertshofen, sodass mir der SCO von der Entfernung her gut passt“, sagt Dominik Widemann. Die Gespräche mit Trainer Dominik Sammer und Bergmann haben ihn überzeugt. „Wenn man höherklassig gespielt hat, will man natürlich der Mannschaft helfen, voranzukommen. Ich möchte die Mannschaft unterstützen, ihre Ziele zu erreichen.“ (Dieter Metzler)