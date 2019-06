Neue Aufgabe als Spielertrainer: Lankes verlässt Aich

Nach 306 Spielen im FC-Dress

Nach insgesamt neun Jahren beim FC Aich verlässt Fabian Lankes den Brucker Vorortklub und wechselt zum FSV Aufkirchen. Beim dortigen Kreisklassisten wird der 31-Jährige Spielertrainer.

Der jüngste der drei Lankes-Brüder löst beim FSV Florian Brandmair ab, der zum Ligarivalen FC Landsberied wechselt.

„Ich gehe mit einem weinenden und einem lachenden Auge“, sagte Lankes nach den letzten Aicher Spiel gegen den TSV Peiting. „Der Job als Spielertrainer hat mich schon länger gereizt. Ich denke, jetzt bin ich auch im richtigen Alter.“

Lankes’ Bruder Martin übernahm im Sommer 2011 den Posten des Spielertrainers in Aich und brachte damals seine Brüder Wolfgang und Fabian (der zuvor schon eine Bezirksliga-Saison in Aich spielte) vom SC Olching mit. Während Martin Lankes im Sommer 2017 seine Spielertrainerkarriere beendete (und jetzt gelegentlich für die neu gegründete Ü40 des FC Fürstenfeldbruck kickt), blieben seine Brüder dem FCA treu. Vor allem in den letzten Jahren entwickelte sich Fabian Lankes zu einem echten Fels in der Aicher Abwehrbrandung. Insgesamt 306-mal streifte er das FC-Dress über.

Aufkirchens Manager Stephan Böck freut sich auf Lankes. „In den letzten Jahren sind wir immer gut gefahren mit einem Spielertrainer.“ Auch wenn Lankes selbst noch keine Erfahrung in dem Metier hat, „bin ich positiv gestimmt.“ In den persönlichen Gesprächen gab er sich voll motiviert, so Böck weiter. In die Saisonvorbereitung war Lankes voll eingebunden, Anfang Juli beginnt dann das neue Abenteuer für Fabian Lankes.