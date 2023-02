Meikis nach TG-Abenteuer: Ausbildung zum Polizisten und Aufstiegstraum - „Egal, ob in der Kreisliga“

Von: Louisa Genthe

Fabio Meikis im Testspiel gegen den TSV Eintracht Karlsfeld © Dieter Metzler

Fabio Meikis wechselte von Türkgücü zum SC Oberweikertshofen und nimmt damit erstmal Abschied vom Traum Profifußball. Stattdessen will er Polizist werden.

München – Der Jugendfußball eröffnete Fabio Meikis eigentlich eine vielversprechende Karriere. Der gebürtige Dachauer wurde in der U17 und U19 von der SpVgg Unterhaching ausgebildet, bevor er die Möglichkeit erhielt beim FC Ingolstadt in der A-Jugend-Bundesliga zu spielen.

Für die zweite Mannschaft der Schanzer lief er dann auch in 40 Spielen in der Bayernliga auf, bevor er im Sommer 2022 noch einen Schritt höher in die Regionalliga zu Türkgücü München wagte. Ein weiterer Aufstieg in den Profibereich war leider nicht möglich und das wird er vermutlich auch nicht mehr sein.

Eine schwere Verletzung hinderte Meikis daran, sich bei Türkgücü München weiter zu beweisen

Grund dafür sind vor allem Meikis‘ Verletzungen, die ihn davon abhielten, mehr Spielzeit zu bekommen und sich von seiner besten Seite präsentieren zu können.

Im vergangenen Sommer unterschrieb der Offensivspieler einen Vertrag bei Türkgücü und war bereit, dort ordentlich Gas zu geben. Das konnte er anfangs in fünf Testspielen sowie in zwei Ligaspielen beweisen. Danach war das Glück allerdings nicht mehr auf seiner Seite. Im Abschlusstraining vor dem Spiel gegen den FC Bayern München riss sich der Stürmer das Syndesmoseband und fiel damit für die gerade erst begonnene Hinrunde aus.

Diese Verletzung war nicht die einzige, die Meikis bis zu diesem Zeitpunkt erleiden musste. In jüngeren Jahren gab es bereits diverse andere, die eine einwandfreie Karrierelaufbahn verhinderten. Unter anderem riss sich Meikis dreimal den Meniskus.

Während seiner Verletzungspause bei Türkgücü begann der 21-Jährige dann seinen Traum vom Profifußball zu überdenken. „Die Verletzungszeit war sehr hart für mich. Ich habe mich dann gefragt: Versuche ich den Weg im Fußball nochmal weiterzugehen oder mache ich vielleicht doch etwas anderes wie eine Ausbildung?“, erzählte Meikis im Gespräch mit Fußball Vorort.

Meikis verabschiedet sich von höherklassigem Fußball und wird stattdessen Polizist

Schlussendlich hat Meikis sich dafür entschieden, Fußball nur noch nebenher zu spielen und sich ab dem 1. März auf die Ausbildung zum Polizisten zu konzentrieren. Ein weiterer Grund dafür war wieder Spaß am Fußballspielen zu finden, denn dieser kam durch die zahlreichen Verletzungen zu kurz. „Es war für mich ein wichtiger Punkt, dass ich endlich wieder Spaß am Fußball finde“, sagte der jetzige Landesligaspieler.

Das war dann auch möglich, denn bereits nach dem ersten Training mit dem SC Oberweikertshofen, wusste der Stürmer, dass er mit seinem Wechsel alles richtig gemacht hatte. „Das erste oder zweite Training hat mir so Spaß gemacht, dass ich wusste, hier fühle ich mich zu 100 Prozent wohl und es war die richtige Entscheidung“, berichtete Meikis.

Ein besonderes Ziel, das der 21-Jährige gerne noch erreichen würde, wartet allerdings noch auf sich: „Irgendwann möchte ich in meiner Karriere mal aufsteigen, selbst wenn es nur von der Kreisklasse in die Kreisliga ist. Das habe ich bisher leider noch nicht geschafft“, erzählte Meikis im Interview.