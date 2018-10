Die Facebook-Taktik: Allinger schenken den Germeringern vier Tore ein

Wichtige Punkte im Abstiegskampf

von Hans Kürzl

Ein Blick auf Facebook reichte den Allingern gegen die Germeringer. Mit 4:1 bezwingen sie ihren Gegner und zeigen ihm seine Grenzen auf.

Alling – Manchmal sind es Zeitungsausschnitte, die Trainer in der Kabine aufhängen, um das eigene Team mit gegnerischen Sprüchen zu motivieren. Bei Allings Thorsten Kuhls reichte der Blick auf die Facebook-App: „Dann habe ich meinen Spielern eigentlich nicht mehr viel sagen brauchen.“ Jedenfalls übernahmen die Allinger die Rolle des Schankkellners und besiegten die nur bei den Wiesnsprüchen in den sozialen Netzwerken starken Germeringer mit 4:1 (1:1). Die Treffer für das Tabellenschlusslicht erzielten zweimal Christian Müller, Maximilian Grolik und Özkan Kochan per Eigentor, für den zwischenzeitlichen Germeringer Führungstreffer hatte Matthias Verständig gesorgt.

Zu dem Zeitpunkt in der 20. Minute gab es auch keinen Zweifel, dass dieser Zwischenstand vollkommen in Ordnung war. Die Gäste wurden zu diesem Zeitpunkt der von ihnen angekündigten Wiesnstärke vollauf gerecht. Spielerisch und taktisch hatten sie die Partie fest in der Kontrolle. Dass den Allingern in der ersten Halbzeit noch der Ausgleich gelang, war da noch eher Zufallsprodukt und für die Gastgeber noch eher schmeichelhaft.

„Dann haben wir vergessen nachzulegen. Außerdem waren einige Spieler nicht voll konzentriert.“ Für Germerings Coach Andreas Jakob war die Wende zwar sehr ärgerlich und nötig, der Grund dafür aber nachvollziehbar. Alling habe es mit zunehmender Spieldauer immer cleverer gespielt. Dem wollte sein Allinger Kollege Thorsten Kuhls nicht widersprechen. Man sei zu Beginn verkrampft und habe Mühe gehabt, Bezug zum Spiel zu bekommen. Der Ausgleich sei so etwas wie ein Wendepunkt gewesen.

In der Tat verdienten sich die Gastgeber ihre auch klare Führung immer mehr. Am Ende hätten die Gastgeber bei mehr Konzentration dem SVG noch mehr einschenken können. „Diese Reaktion habe ich erwartet“, sagte Kuhls nach der letzten 0:5-Niederlage in Inning. Bei den Germeringern nahm man es letztendlich gelassen, der Wiesnbesuch wurde nicht gestrichen. „Es ist nur ein Fußballspiel und so eine Niederlage passiert auch Profis“, hakte SVG-Coach Jakob das 1:4 ab.