Fast-Aufsteiger Geiselbullach brennt auf die neue Saison

Seine Gegner zu Fall bringen will der TSV Geiselbullach (gelbe Trikots). Foto: Peter Weber © Peter Weber

Landkreis – Mit dem Derby zwischen dem SC Unterpfaffenhofen und dem SC Maisach startet die Kreisliga Gruppe 3 am Freitagabend, 18.15 Uhr, in den zweiten Spieltag. Am Wochenende steigt dann der Aufstiegsfavorit TSV Geiselbullach ins Geschehen ein. Die Kicker aus dem Olchinger Norden hatten am ersten Spieltag spielfrei, so hatte Coach Stefan Held noch eine Woche extra Zeit fürs Finetuning mit seinem Team.

Zum Auftakt reist der Fast-Aufsteiger am Sonntag, 14 Uhr, dann zum SC Weßling. Der Sportclub ist mit einem 3:1-Erfolg in Maisach in die Saison gestartet.

Mit der Vorbereitung ist Held grundsätzlich zufrieden, „auch wenn viele Urlaube natürlich eine reibungslose Vorbereitung erschweren.“ Aber mit diesem Problem dürfte Held nicht alleine dastehen. Die Tränen nach dem knapp verpassten Bezirksligaaufstieg sind längst getrocknet.

Der Hunger jedoch nach wie vor da. „Die Mannschaft brennt auf das erste Spiel“, hat Held festgestellt. Als Zwischenziel hat Held das Erreichen der Aufstiegsrunde ausgegeben. Und das wird schon schwer genug. „Das ist eine echte Hammergruppe“, weiß der 28-jährige Spielertrainer. „Alle Mannschaften haben sich ordentlich verstärkt und gewisse Ambitionen.“

Personell hat sich beim TSV Geiselbullach nicht viel getan. Lediglich Michael Falsner ist weg. Mit Dominik Dierich konnte Held einen weiteren Ex-Olchinger Amper-aufwärts nach Geiselbullach locken. „Er tut unserem Spiel extrem gut und kann mit seiner intensiven Spielweise Spiele entscheiden und die Mannschaft mitreißen.“ Bereits zwischen 2010 und 2017 trug der mittlerweile 38-jährige Sturmhüne das Bullacher Dress. Ebenfalls vom SC Olching kommt Michael Angermaier. „Ein junger Spieler, der seine Sache bisher gut macht und den wir aufbauen wollen.“ Geht es nach Held soll der 19-Jährige bald Druck auf die etablierten Spieler machen.

Gegen Weßling muss Held auf Michael Ponnath (Knieprobleme), Maximilian Lutter (Knöchelprobleme) und Michael Scharpf verzichten. Vor allem der Ausfall von Letztgenannten tut Held weh, war Scharpf doch einer der Gewinner der Vorbereitung. Doch im letzten Testspiel zog sich Scharpf eine Schulterverletzung zu.