FC Aich angelt sich Emmeringer Quartett – Paluca spielender Co-Trainer

Kristjan Paluca: mitspielender Co-Trainer. © FuPa

In der kürzlich abgelaufenen Spielzeit ist der Kreisklassist FC Emmering nur knapp an der Aufstiegsrelegation zur Kreisliga gescheitert.

Aich – Für gleich vier Akteure geht es nun aber doch eine Liga nach oben. Sebastian Wilhelm (25), Michael Huber (25), Nilcon Grabanica (21) und Kristjan Paluca (29) wechseln aus dem Emmeringer Hölzlstadion in den Aicher Sportpark.

„Um unsere Ziele in der kommenden Saison zu erreichen, ist es wichtig, den Kader qualitativ auf einem hohen Niveau zu halten und punktuell zu verstärken. Mit den vier Jungs haben wir nicht nur erfahrene Spieler, sondern auch super Typen dazugewonnen, die sich problemlos in die Mannschaft einfügen werden“, sagt Teammanager Johannes Schwarz. Auch Coach Bastian Jaschke freut sich: „Alle Neuverpflichtungen bringen Attribute mit, die unseren Kader qualitativ weiter verbessern werden.“

Paluca soll als spielender Co-Trainer als verlängerter Arm von Jaschke auf dem Platz fungieren. „Durch seine Erfahrung wird die ganze Mannschaft profitieren können“, sagt Jaschke. Im zentralen Mittelfeld sollen Sebastian Wilhelm und Michael Huber neue Akzente setzen. Keeper Nilcon Grabanica soll den Konkurrenzkampf zwischen den Pfosten verstärken.

Am 27. Juni starten die Aicher in die Sommervorbereitung. Das erste Testspiel findet bereits vier Tage später im heimischen Sportpark gegen den FC Puchheim statt. Mitte August geht es dann für den FC Aich in die mittlerweile 15. Kreisliga-Spielzeit in Folge. (ds)