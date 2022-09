FC Aich gewinnt Neun-Tore-Spektakel in Weßling

Sieg nie in Gefahr

Von Dirk Schiffner schließen

Dank eines Viererpacks von Manuel Milde startet der FC Aich als erster Verfolger des TSV Geiselbullach in die Rückrunde.

Aich – Zum Abschluss der Hinrunde siegten die Aicher beim SC Weßling mit 5:4 (1:0) – das bisher torreichste Spiel der Saison.

FC-Coach Bastian Jaschke hätte gerne einen entspannteren Nachmittag an der Seitenlinie verlebt, doch die Weßlinger Standards funktionierten. „Das haben wir nicht gut verteidigt“, ärgerte sich Jaschke. Nach acht Minuten schoss Manuel Milde den FCA in Führung. In der Folge entwickelte sich ein Spiel zwischen den beiden Strafräumen.

Erst nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Alexander Schramm (Traubing) boten beide Teams den 100 Zuschauern ein munteres Spielchen. Nach einer Stunde führten die Gäste durch Treffer von Simon Wesinger (48.) und Milde (60.) komfortabel. Doch der Aufsteiger aus dem Nachbarlandkreis gab sich nicht auf und machte dem Tabellenzweiten das Leben nochmal unnötig schwer. Am Ende war der Sieg aber nie ernsthaft in Gefahr. Nach dem 4:5-Anschlusstreffer (96.) pfiff Schramm gar nicht mehr an.

„Wir stehen da, wo wir hinwollten“, lautete Bastian Jaschkes Fazit zur Saisonhalbzeit. Als Tabellenzweiter haben die Aicher fünf Punkte Vorsprung auf Rang vier. (ds)