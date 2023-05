Furiose erste Halbzeit gegen Penzing: Eichenau verlässt die Abstiegsränge

Bangen um den Kapitän

Von Dirk Schiffner schließen

Dank des 5:1 (4:0)-Erfolgs im Nachholspiel beim FC Penzing ist der FC Eichenau aus der Kreisliga-Abstiegszone geklettert.

Eichenau – FCE-Coach Markus Wex war hochzufrieden. „Der FCE-Express war nicht aufzuhalten“, jubelte der im Winter gekommene Übungsleiter. In allen Belangen waren die Eichenauer den harmlosen Gastgebern überlegen. Selbst Wex war überrascht, dass „meine Jungs nur 48 Stunden nach dem letzten Spiel nicht zu bremsen waren.“

Bereits nach drei Minuten eröffnete Marin Jonjic den Torreigen für die Starzelbacher. Acht Minuten später legte der 19-Jährige unter gütiger Mithilfe des Penzinger Schlussmanns das 2:0 nach. Beim dritten Treffer gab Jonjic den Vorlagengeber. Mustergültig legte der quirlige Youngster den Ball zu Lukas Kohlhase, der zur Vorentscheidung traf (23.).

Wenige Sekunden vor dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Martin Dänner gelang Richard Jackes das 4:0. Und hätte Dänner den Starzelbachern nicht noch zwei knappe Abseitsentscheidungen abgepfiffen, wäre bereits zur Pause das halbe Dutzend voll gewesen.

In der zweiten Spielhälfte ließen es die Eichenauer etwas ruhiger angehen. „Der Sieg war letztlich nie in Gefahr“, sagte Wex. Lukas Huber erhöhte nach 74 Minuten noch auf 5:0. In der Schlussphase gab es dann noch zwei Wermutstropfen für den FCE.

Der Penzinger Ehrentreffer in der Schlussminute ist noch eher zu verkraften, als die Verletzung von Robert Schliszio. Wex hofft, dass die „muskuläre Sache vielleicht doch nicht ganz so schlimm ist.“ Schliszio war der Dreh- und Angelpunkt im Eichenauer Spiel. Ein Ausfall des Kapitäns würde sehr schmerzen, so Wex. (ds)