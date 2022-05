Sparkassenpokal: FC Eichenau will den Favoriten aus Oberweikertshofen ärgern

In der Kreisliga schwankten die Leistungen des FC Eichenau in den vergangenen Spielen. Gegen den FC Aich (weiße Trikots) gingen die Starzelbacher als Sieger vom Platz. Die Woche drauf gab es eine Klatsche gegen Peiting. © Peter Weber

Wenn Schiri Leonhard Winkler am Dienstagabend, 19 Uhr, das Sparkassenpokal-Halbfinale zwischen Eichenau und Oberweikertshofen anpfeift, dann ist der Bezirksliga-Tabellenführer aus Weikertshofen klarer Favorit.

Eichenau/Oberweikertshofen – So sieht es auch Eichenaus Spielertrainer Thomas Stehle. „Wir sind nur der Underdog. Für uns ist aber schon das Erreichen des Halbfinales und die damit verbundene Teilnahme am Finaltag schon ein toller Erfolg“, sagt Stehle.

Sich mit höherklassigen Mannschaften messen zu dürfen sei gerade für die jüngeren Spieler ein Erlebnis und zugleich mit einem Lerneffekt verbunden. „Wir werden versuchen, so lange wie möglich mitzuhalten, und hoffen es Weikertshofen nicht zu einfach zu machen“, sagt Stehle.

Anders ist die Stimmung beim Gegner. SCO-Trainer Günter Bayer passt das Spiel gar nicht in den Plan. Die Mannschaft steht vor der entscheidenden Phase in der Meisterschaft. Nach der Niederlage gegen Penzberg steht der SCO unter Druck. Er hat in der Bezirksliga zwei Endspiele gegen Berg und Denklingen vor der Brust. „Diese Spiele hat die Mannschaft im Hinterkopf“, sagt auch SCO-Manager Uli Bergmann.

Dennoch will der Manager am 10. Juli im Finale stehen, zumal das in Weikertshofen ausgetragen wird. Außerdem möchte Bergmann den Wanderpokal verteidigen. Längst hat der SCO dem SC Fürstenfeldbruck den Rang im Sparkassenpokal abgelaufen. Seit 2015 heißt der Sieger durchgehend SC Oberweikertshofen. „Das verpflichtet“, so Bergmann. Den Vitrinenschrank im Vereinsheim schmücken schon zwei Sparkassenpokale, die der SCO nach jeweils dreimaligem Gewinn behalten durfte.

Das zweite Halbfinale zwischen dem frisch gebackenen A-Klassen-Meister TSV Türkenfeld und dem SC Fürstenfeldbruck findet nächste Woche statt. Anpfiff ist am Mittwoch, 18. Mai, 19.30 Uhr, beim TSV Türkenfeld. (Dieter Metzler)