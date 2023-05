„Alle ziehen an einem Strang“ – FC Eichenau ist wieder dran am Klassenerhalt

Robert Schliszio fungierte als Dosenöffner für den FCE. © FC Eichenau / FuPa Oberbayern

Nach dem zweiten Sieg in Folge ist der FC Eichenau wieder mitten drin im Kampf um den Klassenerhalt. Beim TSV Utting gewannen die Starzelbacher mit 2:0 (1:0).

Eichenau – „Hochverdient“, wie Simon Skafar sagt. Der Teammanager vertrat den abwesenden Cheftrainer Markus Wex. Vor allem die kämpferische Leistung beeindruckte Skafar. „Alle ziehen an einem Strang.“ Vom Elferpunkt brachte Kapitän Robert Schliszio sein Team in Führung (36.). Zuvor wurde Marin Jonjic im Strafraum gefoult. Davor und danach hatten die Gäste die größeren Spielanteile. „Da müssen wir im Abschluss etwas konsequenter sein“, so Skafar.

In der zweiten Spielhälfte wurden die Gastgeber offensiver, doch die sich bietenden Räume konnten nicht genutzt werden. Skafar: „Der letzte Pass kam nicht an.“ Den Deckel drauf machten die Eichenauer drei Minuten vor Schluss. Eine Freistoßflanke von Robert Schliszio drückte Uttings Verteidiger Florian Borowski über die eigene Linie. Hinter dem Unglücksraben wäre Marco Bayer aber einschussbereit gewesen. Bereits am Dienstag geht’s für Eichenau beim FC Penzing weiter. (ds)