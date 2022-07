Neue Führung beim FC Emmering - dritte Mannschaft startet als Spielgemeinschaft mit Biburg

Von: Peter Loder

Zum FCE-Präsidium gehören (hinten v.l.) Josef Theiß, Frank Theobald und Artur Seemann sowie (vorne v.l.) Manuel Sichinger, Matthias Wegner, Manfred Schunn und Tobias Ehemann. Foto: Peter Loder © Peter Loder

Fast geräuschlos ist beim FC Emmering ein kompletter Führungswechsel über die Bühne gegangen.

Emmering – Nach fast sechsjähriger Amtszeit hat Thomas Biersack sein Präsidentenamt an Manfred Schunn abgegeben. Auch im übrigen Vorstandsgremium gibt es viele neue Gesichter. So fungieren jetzt neben Frank Theobald auch Ex-Torjäger Artur Seemann und Josef Theiß als Vizepräsidenten. Dessen Nachfolger im Amt des Schatzmeisters ist Tobias Ehemann. Neu dabei ist auch Matthias Wegner als Schriftführer.

Nach etlichen krankheits- und urlaubsbedingten Verzögerungen hat sich das neue Präsidium nun zu einer ersten Sitzung getroffen und die künftigen Arbeitsgebiete abgesteckt. Fußballchef Manuel Sichinger erläuterte dabei, dass die bislang in der C-Klasse spielende dritte Mannschaft des Vereins ab der neuen Saison gemeinsame Sache mit dem ASV Biburg macht. Die dortige A-Klassen-Elf und die in der C-Klasse kickende Reserve sind in der neuen Spielgemeinschaft federführend und absolvieren zunächst alle Heimspiele in Biburg, Sichinger will aber einige Partien auch in Emmering austragen lassen.

Manfred Schunn engagierte sich bislang vornehmlich für die Senioren-Mannschaften des Vereins und leitet seit 20 Jahren die mittlerweile wieder auf rund 60 Mann angewachsene Alte-Herren-Abteilung. Arthur Seemann hatte sich nach seiner aktiven Stürmerkarriere beim FCE als Trainer in Geiselbullach, Günzlhofen, Haspelmoor und Eichenau in der regionalen Fußballszene einen Namen gemacht.

Sein Hauptaugenmerk will Schunn auf die zuletzt etwas angeschlagene Nachwuchsarbeit richten. Zwar trage die engagierte Arbeit von Jugendleiter Tommy Zimmerer und die Kooperation mit Bundesligist FC Augsburg langsam wieder Früchte, doch auf eine A-Jugend muss der Verein trotzdem vorerst noch verzichten. Zumindest aber die zuletzt gefährdete U17-Elf kann in Eigenregie ohne Spielgemeinschaft mit einem anderen Verein fortgesetzt werden. Im Erwachsenenbereich will der neue Präsident auch weiterhin „kein Geld für bezahlte Spieler“ in der Kreisklassen-Elf von Trainer Daniel Stapfer investieren. (lo)