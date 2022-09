Viel Respekt vor Egenburgs Top-Torjäger - Emmering-Coach Stapfer setzt auf seine Defensiv-Reihe

Der FC Emmering empfängt den VfL Egenburg © Peter Weber

Der FC Emmering bekommt es mit dem Spitzenreiter aus Egenburg zu tun. Im Fokus von Emmering-Coach Stapfer steht dabei VfL-Top-Torjäger Szczepurek.

Emmering – Obwohl er Tabellenzweiter ist, sieht sich der FC Emmering im Topduell der Kreisklasse als Außenseiter gegen Spitzenreiter VfL Egenburg. Den empfängt man am heutigen Freitag, 19.30 Uhr, im heimischen Hölzlstadion. „Die Egenburger sind für uns immer ein extrem unangenehmer Gegner“, begründet Trainer Daniel Stapfer, seine Verteilung der Rollen.

Seit vier Jahren wartet man in Emmering auf ein Erfolgserlebnis gegen den VfL. Letztmals war das im September 2018 der Fall. Dass dies in einem Abendspiel gelang, kann man in Emmering zumindest als gutes Omen werten.

Stapfer betrachtet auch die Formkurve der letzten drei Spiele, in der die FCE-Offensive ein wenig ins Stottern geriet und nur zwei Treffer erzielte. Sehr stabil blieb dagegen die Abwehrabteilung. was umso wichtiger ist, als die Egenburger mit Alessandro Szczepurek den Top-Torjäger (22 Treffer) aus der letzten Kreisklassen-Saison in seinen Reihen hat. „Die Defensive ist unser Prunkstück“, sagt Stapfer

So bleibt er entspannt. „Insgesamt sind wir doch auf einem guten Weg.“ Auf jeden Fall habe man das Potenzial für die Meisterrunde. „Und um Egenburg zu ärgern.“ Stapfer selbst wird das urlaubsbedingt nicht selbst an der Auslinie begleiten können. Vertreten wird er durch Co-Spielertrainer Kristjan Paluca. Ansonsten sind beim FCE urlaubsbedingte Ausfälle kaum mehr ein Thema. Nur Luca Schunn und Michael Strauß werden nicht zur Verfügung stehen. (Hans Kürzl)