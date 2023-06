Stapfer-Nachfolge geklärt: Alter Bekannter trainiert jetzt den FC Emmering

Von: Thomas Benedikt

Auf die Zusammenarbeit freuen sich (v.l.) Artur Seemann, Manfred Schunn, Wolfgang Kampinski, Manuel Sichinger und Frank Theobald. © FC Emmering

Mit einem neuen Trainer und einer großflächig umgekrempelten Mannschaft geht der FC Emmering die anstehende Saison in der Kreisklasse an.

Emmering – Weil sich Daniel Stapfer zur neuen Saison dem SC Oberweikertshofen II angeschlossen hat, musste der FC Emmering auf Ersatzsuche für die Trainerbank gehen. Nun konnte der Kreisklassist einen neuen Übungsleiter präsentieren – es ist ein alter Bekannter.

Mit Wolfgang Kampinski kommt ein ehemaliger Emmeringer zurück ins Hölzl-Stadion. Der 51-Jährige leitete früher schon einmal erfolgreich die erste FCE-Mannschaft als Spielertrainer. Nach einigen Jahren bei der SpVgg Wildenroth sowie weiteren Stationen beim SV Mammendorf und dem SV Inning kehrt er nun an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Das Ziel: Mittelfristig an den Erfolg der Vorsaison anknüpfen

„Mit Wolfang Kampinsiki findet ein erfahrener und selbstbewusster Trainer seinen Weg zurück in die alte Fußballheimat, dessen positive Energie und Freude am Fußball nach wie vor ungebrochen und ansteckend ist“, freut sich FCE-Fußball-Abteilungsleiter Manuel Sichinger. „Auf und auch neben dem Platz ist er ein geselliger und sympathischer Typ, der aber gleichzeitig genau weiß was er will und wo es hin gehen soll.“

Auf den neuen Trainer wartet ein großes Stück Arbeit. Der FC Emmering hat zur neuen Kreisklassen-Spielzeit zahlreiche Zu- und Abgänge zu verzeichnen. Die Mannschaft wird also im Vergleich zur Vorsaison ein völlig neues Gesicht erhalten. „Hier ist es die oberste Priorität von Wolfgang Kampinski, eine geschlossene, motivierte und harmonierende Einheit zu schaffen, die mittelfristig an den Erfolg der letzten Saison anknüpfen kann“, so Sichinger. (Thomas Benedikt)