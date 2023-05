Später Ausgleich: Landsberied punktet in Geltendorf

Von: Thomas Benedikt

In der Nachspielzeit hat der FC Landsberied einen Punkt gegen den TSV Geltendorf gerettet. © FuPa/Dieter Metzler

In allerletzter Minute hat der FC Landsberied im Nachholspiel beim TSV Geltendorf noch einen Punkt gerettet. Zwar sind beide Teams schon aus dem Meisterrennen ausgeschieden, trotzdem schenkten sie sich beim 3:3-Unentschieden nichts.

Die Landsberieder erwischten den besseren Start in die Partie. In der 17. Minute brachte Louis Kellner die Gäste in Front. Doch ab dann ging es erst mal abwärts für den FCL. Erst glich Michael Seemüller für Geltendorf aus (23.), dann kassierte Kellner eine Zeitstrafe und kurz vor dem Pausenpfiff markierte Seemüller das 2:1 für die Gastgeber.

Und im zweiten Durchgang ging es zunächst einmal so weiter. In der 74. Minute sorgte Maximilian Boehm mit dem 3:1 für die vermeintliche Vorentscheidung. Aber die Landsberieder steckten nicht auf. Keine fünf Minuten später verkürzte Kellner zum 2:3. Und in einer hektischen Schlussphase hatten die Gäste das Glück des Tüchtigen: In der 90. Minute beförderte Tim Jagusch den Ball zum 3:3 in die Maschen. (ben)