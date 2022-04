FC Puchheim: Interne Lösung - Jugendtrainer Serter übernimmt Reitbergers Posten

Von: Thomas Benedikt

Der FC Puchheim im Spiel gegen den TSV Gilching © Peter weber

Trainerwechsel beim FC Puchheim. Erol Serter wird ab der kommenden Saison den Posten des Cheftrainers von Helmut Reitberger beim Kreisklassisten übernehmen.

Puchheim – Helmut Reitberger wird nach der Saison das Traineramt beim FC Puchheim aufgeben. Ein Nachfolger ist bereits gefunden. Jugend-Trainer Erol Serter wird künftig den Kreisklassisten trainieren. Die Entscheidung dazu ist schon im Winter gefallen. „Für mich war vor der Saison schon klar, dass ich aufhören würde“, sagt Reitberger, der die Puchheimer 2018 übernommen und in der Corona-Saison 2019/2021 von der A-Klasse in die Kreisklasse geführt hatte.

Corona trug auch seinen Teil dazu bei, dass der Trainer jetzt aufhört. Geringe Trainingsbeteiligung und durch die Pandemie verschobene Prioritäten bei den Spielern seien zwar verständlich, hätten aber auch frustriert und Kraft gekostet, so Reitberger.

Deshalb will der Coach jetzt erst einmal ein Jahr Pause machen – ganz sicher. „Es braucht in der Zeit auch keiner anfragen“, sagt er und lacht. Einige Vereine, die von seinem Ausscheiden Wind bekommen hatten, hätten es schon versucht. Allen sagte er ab. Doch an die Seitenlinie will er auf jeden Fall noch einmal zurück. „Ich lebe einfach für den Fußball“, sagt Reitberger. (Thomas Benedikt)