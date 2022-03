„Ausreden zählen nicht“: FCU-Coach Franco Simon fordert Effizienz gegen den Abstieg

„Jedes Spiel wird sehr schwer werden. Aber viele Spiele in der Vergangenheit haben gezeigt, dass wir uns vor niemanden verstecken müssen“: Franco Simon sagt, die Vorbereitung hätte besser laufen können. © dm

Fünf Punkte muss der SC Unterpfaffenhofen-Germering in der Rückrunde aufholen, um den Abstieg noch zu verhindern. Trainer Franco Simon nimmt seine Spieler in die Pflicht.

Germering – Die Upfer Buam stehen vor dem Rückrundenstart in der Bezirksliga auf dem ersten direkten Abstiegsplatz. Fünf Punkte fehlen ans rettende Ufer. Trainer Franco Simon hofft im Interview auf mehr Effizienz in den verbleibenden zehn Spielen, um dem Abstieg noch zu verhindern.

Herr Simon, die Winterpause ist vorbei. Am Wochenende wird es ernst. Sind Sie mit dem Verlauf der Vorbereitung zufrieden?

Ja, es geht wieder weiter, und es kommen endlich die interessanten Spiele. Die gesamte Vorbereitung hätte definitiv besser für uns laufen können, aber viele Umstände, von Corona, Quarantäne bis hin zu Verletzungen, schmeißen einen halt immer wieder zurück. Aber ich denke, das ging fast allen Teams so.

Hat sich der SCU in der Winterpause nochmals verstärken können?

Ja, mit Maxi Hornbogner kam ein alter Upfer Bekannter vom TSV Schäftlarn zurück und brachte mit Mahir Halilovic einen weiteren Keeper mit.

Was können Sie zu den Neuzugängen sagen?

Mahir ist aktuell leider noch gesperrt. Aber er macht im Training einen guten Eindruck. So können sich unsere Keeper fleißig gegenseitig anstacheln und noch mehr aus sich herausholen. Und Maxi kennt alles in Unterpfaffenhofen. Und die Jungs kennen ihn. Er ist einer, der viel Mentalität mitbringt und Gas gibt, sobald er aufs Feld darf. Aktuell ist er leider an der Schulter verletzt.

Die Upfer Buam hatten in der Hinrunde neben Corona mit vielen Verletzungen zu kämpfen. Hat sich die Situation in der Winterpause etwas entspannt?

Leider nein, eher das Gegenteil, aber egal. Ausreden zählen nicht, und wir werden alles versuchen, um in den verbleibenden zehn Spielen in der Bezirksliga so viele Punkte zu holen, wie’s nur geht.

Wie fällt Ihr Fazit zum bisherigen Saisonverlauf aus?

Das ist schwer zu beurteilen, weil es aus meiner Sicht schon einige Fortschritte und Entwicklungen gibt. Die sind aber recht schwer zu erkennen, wenn ich nur auf die Ergebnisse schaue. Ein Umbruch findet statt, läuft, und wird eventuell auch mal einen Schritt zurück brauchen, um wieder ein neues Gesicht zu zeigen.

Gibt es im Team einen Gewinner der Hinrunde?

Ich sage, das sind alle Spieler, die bis zu meinem Amtsantritt wenig bis gar nicht im Team gestanden haben, mittlerweile aber tragende Rollen ausfüllen.

Aktuell steht der SCU auf einem der drei direkten Abstiegsplätze. Was muss in der Rückrunde besser werden, damit der Abstieg vermieden werden kann?

Am besten schießen wir pro Spiel ein Tor mehr als der Gegner – aber mal ehrlich, es wird einfach schwer, und das Verletzungspech sollte uns eine kleine Chance geben.

Trotz der sportlich schwierigen Situation scheint das Umfeld in Unterpfaffenhofen ruhig geblieben zu sein. Wie würden Sie das Verhältnis zur Fußballabteilungs-Führung beschreiben?

Die Jungs in der Führung sind alle cool und vor allem nicht blind, sehen welcher Umbruch vor uns steht und sind dafür bereit. Mein Verhältnis zu ihnen ist super. Ich kann mit allem, was ich habe, zu ihnen kommen, und in meinen Augen machen sie einen tollen Job für den Verein.

Am Wochenende beginnt die Rückrunde. Zu Gast in Unterpfaffenhofen ist mit der Spielvereinigung Haidhausen der Tabellendritte – gleich ein schwerer Brocken. Was rechnen Sie sich aus?

Jedes Spiel wird sehr schwer werden. Aber viele Spiele in der Vergangenheit haben gezeigt, dass wir uns vor niemanden verstecken müssen, sobald wir eine ordentliche Elf auf den Platz stellen können.