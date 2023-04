In der zweiten Hälfte vom Gaspedal gerutscht: Remis bei Wildsteig/Rottenbuch gegen Aich

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Teilweise recht trickreich: In dieser Situation versucht Martin Zeller (im roten Trikot), seinen Aicher Gegenspieler Julius Renke (15) mit einem Beinschuss auszuspielen. Foto: rabuser © rabuser

Stark angefangen und dann nachgelassen: Der FC Wildsteig/R. beherrschte im Spiel der Kreisliga-Meisterrunde gegen den FC Aich im ersten Abschnitt Spiel und Gegner.

Wildsteig/Rottenbuch – Doch dieses Bild trübte sich nach Seitenwechsel immer mehr ein. Am Ende musste die Heimelf sogar noch um das 1:1 (1:0) bangen. Die Möglichkeiten, in der Meisterrunde noch in den Kampf um die Aufstiegsplätze einzugreifen, sind damit wohl hinfällig. Zwar verweist Martin Hennebach auf das originäre Saisonziel des Klubs, als Aufsteiger die Klasse sicher zu halten: „Das haben wir vor dem ersten Rückrundenspieltag schon geschafft.“ Und das ist aller Ehren wert.

Aber als Fußballer, der auch höhere Spielklassen kennt, denkt der Spielertrainer des FC eben auch an Optionen, die bei einem Erfolg gegen Aich durchaus noch Bestand gehabt hätten. „Schade, dass das Thema jetzt schon durch ist“, gab sich der 30-Jährige keinerlei Illusionen hin.

In der ersten Häfte präsentierte sich der FC Wildsteig/Rottenbuch als die bessere Mannschaft

Für den Ist-Zustand sind die Rottenbucher selbst verantwortlich. Sie waren bis zur Pause klar besser im Spiel „Wir waren griffig im Zweikampf, haben die zweiten Bälle gewonnen und waren nach Ballverlusten sofort im Gegenpressing“, goutierte Hennebach den ersten Akt seiner Elf. Den Elfmeterverdacht bei FC-Torhüter Johannes Greinwalds Begegnung mit Aichs Manuel Milde war schnell ausgeräumt. Der Unparteiische zuckte nicht mal, und auch Hennebach sah als noch näher am Geschehen postierter Akteur keinerlei Regelverstoß. „Er legt sich den Ball vorbei, hebt aber vorher schon ab.“

Abheben hätte wenig später auch Roman Hindelang können. Aber der nahm seinen Torerfolg relativ gelassen hin (27.). Kurz die Fäuste geballt, mit einigen Kollegen abgeklatscht, weiter ging’s. Hennebach hatte Hindelang mit einem langen Ball aus der Abwehr auf die Reise geschickt. Ballannahme und Vorsprung auf den Gegenspieler passten, nur so war das Spitzeln des Balles von Hindelang in die lange Torecke möglich.

Nachdem der FC in der zweiten Hälfte nachließ, gelang Aich der Ausgleich

Aich war alles andere als einfallsreich, dennoch stand es aus Sicht der Hausherren nur 1:0 zur Pause. „Die Chancenverwertung ist gerade etwas unser Manko“, räumte Hennebach ein. Seine Elf müsse Angriffe und Tormöglichkeiten „konsequenter ausspielen“. So schoss Maximilian Berchtold aus halbrechter Warte am kurzen Eck vorbei, und bei Roman Hindelangs Abschluss nach feinem Solo fehlte der nötige Druck beim Linksschuss.

Bleibt die Frage, warum die Kicker aus Wildsteig und Rottenbuch nach Wiederbeginn immer mehr von Gaspedal rutschten. Hennebach fand kurz nach der Partie vergeblich Argumente. Tiefer Platz, nachlassende Kräfte – alles vorstellbare Gründe. Das 2:0 war trotzdem möglich, aber zweimal Fabian Maier und Hennebach selbst mit einem Kopfball scheiterten. Und dann kam es eben so, wie es in solchen Fällen oftmals kommt. Aich kam unverhofft zum Ausgleich.

Weil Maier im Strafraum zulangte, obgleich der Gegenspieler in eine Richtung unterwegs war, in der er für den FC-Kasten keine Gefahr war. „Kann man geben, wir stellen uns blöd an“, urteilte der Coach. Milde stellte auf 1:1, bedauerte aber mit Sicherheit jene Szene in der Schlussminute, als ein langer Ball durchrutschte, ein Mitspieler allein vor FC-Keeper Greinwald stand, aber unkonzentriert vorbei zielte. OLIVER RABUSER

Statistik

Wildsteig/Rottenbuch 1 FC Aich 1

Tore: 1:0 (27.) R. Hindelang, 1:1 (76.) Manuel Milde. Gelbe Karten: Wildsteig/Rottenbuch 1, Aich 3. Schiedsrichter: Kilian Krammer. Zuschauer: 120.